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勤業眾信聯合會計師事務所今（15）日發布《 2026全球汽車消費者調查》報告，析中國大陸、德國、印度、日本、南韓、東南亞、英國與美國等8大主要汽車市場，隨著全球汽車產業邁入數位化與電動化轉型，軟體定義汽車（SDV）正式於今年度進入消費者的視野，新興市場對SDV的興趣高於成熟市場，而產業關注焦點也不僅止於人工智慧（AI），更著重如何將AI落地應用於汽車載體中，進而重塑汽車產業研發方向、產品體驗與未來競爭格局。勤業眾信汽車產業負責人暨科技與轉型顧問服務執行副總經理洪吉維表示，2026年汽車產業的發展關鍵，在於如何在轉型與消費者期待間取得平衡。在電動化推進下，混合動力車可能是兼顧成本與減碳的過渡時期解方。同時，遠端更新（OTA）與AI個人化等數位化與軟體驅動應用，將是提升客戶忠誠度，以及打造新世代汽車體驗的關鍵；而發展車聯網需兼顧隱私與信任，以確保安全性與透明度。整體而言，品牌競爭焦點正回歸產品品質與體驗本身，超越單純的廣告與行銷操作，因此，服務與體驗所帶給消費者的透明度與信任感，將影響品牌的長期價值。全球消費者對廣義電動車的需求維持穩定，約落在4成到5成，與前一年相當；在部分市場，傳統燃油車（ICE）仍受到消費者的青睞，而純電動車（BEV）需求則在各市場差異大。隨著消費者回歸到考量其負擔能力、充電的便利性與日常之實用性，混合型電動車正成為更多人偏好的選項。充電支付習慣方面，則在不同地區出現分化：歐洲與美國偏好使用信用卡，中國大陸偏好以 App支付，印度則多使用QR Code進行支付。全球多數市場的消費者在挑選下一車輛時，普遍在購車時會主動研究各車廠產品的特色。同時，對於不透過經銷商，直接跟汽車製造商購買汽車與保險的意願於部分市場的接受度明顯較高，其中印度與中國大陸有超過7成以上的消費者表示有興趣或非常感興趣，而德國和日本的比例則約3成。在品牌忠誠度方面，以日本最高（51%），東南亞、中國大陸、印度的品牌轉換率則較高，推估可能受有較多首次購車車主群體的影響。進一步觀察品牌選擇的驅動因素，產品品質、車輛性能與價格仍是前3大考量，而廣告與贊助的影響力相對有限。至於透明定價、獲得具吸引力的交易條件與實體試駕仍是消費者最重視的購車體驗。2026年的調查中顯示，在多數市場中，超過五成的消費者有意願購買與安全與防護有關的車聯網功能，包含緊急救援、行人偵測、防盜追蹤等。然而，隨著車聯網程度提高，消費者對於資料隱私的疑慮亦同步升高，對於共享車輛位置、駕駛行為資料、車內攝影機及裝置同步所產生的資料被共享，普遍抱持高度關切。基於上述趨勢，勤業眾信建議，汽車品牌在台灣市場導入車聯網相關功能時，應預先考慮車輛資安。其中ISO/SAE 21434已逐漸成為汽車產業資安管理的重要參考標準，並且與聯合國法規UN R155（車輛網路安全與管理系統）及UN R156（軟體更新管理系統）有著密切的關聯性。隨著這些新興規範推動著全球汽車產業的資安管理升級，企業將需相應調整自身的合規與風險管理策略，以確保產品符合最新的資安標準。勤業眾信報告指出，消費者對SDV與OTA持正面態度，特別是AI驅動的個人化功能、汽車數位功能的新應用，以及透過OTA有效延長汽車的使用年限等。然而，不同市場間的接受程度存在差異，新興市場（印度、中國大陸、東南亞）對SDV的興趣高於成熟市場（美國、德國、日本）。進一步來看，多數新興市場的消費者願意為OTA付費，藉由持續的軟體更新將延長車輛使用年限1至3年，這也為OEM車廠創造了軟體收入與提升客戶忠誠度的機會。車載系統的軟體方面，雖然目前多數消費者仍將智慧型手機視為主要的汽車數位裝置，但在南韓、印度與中國大陸市場已有相對較高比例的消費者認為車內的數位生態系統更為重要，這顯示出 SDV 帶動車內數位體驗升級的趨勢。