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效力於芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆（26歲），在經歷了漫長的打擊低潮後，今（15）日終於在主場球迷面前展現「村神」本色。在對陣坦帕灣光芒隊的比賽中，村上宗隆於9局下半兩出局時，揮出一記石破天驚的2分全壘打。這不僅是他睽違9場比賽後再度開轟，更是他終結連續24打席無安打窘境的爆發。今日村上宗隆擔任「第3棒、一壘手」先發出戰。雖然前4個打席未擊出安打，但在9局下半兩出局一壘有人的最後反擊機會，面對光芒隊右投高梅茲（Yoan Gomez）。村上宗隆鎖定一顆時速94.1英哩（約151公里）的內角直球，以110.8英哩（約178公里）的驚人擊球初速，將球轟向右外野標竿。這記飛行距離達121公尺的2分砲，瞬間讓白襪主場Rate Field的氣氛沸騰。這是村上宗隆自4月4日達成日美通算250轟後的首支全壘打。此前他正深陷24打席無安打的泥淖，這發全壘打無疑為他吐了一口怨氣。儘管近期安打產量不穩定導致打擊率僅1成67，但村上宗隆展現了極其出色的選球眼。今日比賽中，他分別在第1局與第3局耐心選到四壞球保送，全場3打數1安打、貢獻2分打點、2次保送並跑回2分。根據數據統計，村上宗隆目前累積15次四壞球保送，高居大聯盟全體第2名。這使得他雖然打擊率偏低，上壘率卻高達3成43，標準化攻擊指數（OPS）也回升至.787。在面對大聯盟等級的誘惑球時，他依然能冷靜判斷，為球隊創造進攻契機。白襪隊今日雖然在比賽中段靠著村上選到保送、隊友佩雷拉（Everson Pereira）的3分砲一度追分，加上村上9局的2分砲，最終仍以5：8不敵光芒。