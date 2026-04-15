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近期因為中東戰事導致全球原油供應鏈產生斷鏈疑慮，並使國際油價飆高，加上荷姆茲海峽封閉，衝擊海運航線。交通部表示，目前三大國籍航空已全面停收中東貨物，目前定期召開國際海運運輸平穩工作小組會議，尚未有產業公協會有急單或缺艙缺櫃情形。立法院交通委員會今以「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告。立委魯明哲關切，荷姆茲海峽若收取通行費成常態、推升運輸成本，誰應吸收通行費用；中油董事長方振仁坦言，目前尚未討論。交通部今報告指出，115年4月第2週全球主要貨櫃航線運價指數（每40呎櫃含附加費）與中東戰爭前相較，東亞至北美東西岸、歐洲及地中海等航線運價上漲約10至32%，目前運價為紅海危機高點的27至39%、疫情期間高點的15至25%。另，散裝航運部分，115年4月第2週波羅的海乾散貨指數（BDI）為2,149，較中東戰爭前上漲1.1%，目前運價亦為紅海危機高點時之64%、疫情期間高點之38%，均尚有一定差距。交通部航政司司長韓振華表示，三大國籍貨櫃航商由台灣至中東僅3條航線，運量不高、影響有限。目前三大國籍航商皆已全面停收中東地區；貨物航商表示目前因已在航程中的貨物陸續安排於鄰近港口卸貨，造成亞洲地區主要港口作業負擔增加，若戰爭時間拉長或外溢區域擴大，是否連帶影響其他航線和港口作業效能，尚待觀察。為瞭解中東戰爭對國內進出口產業的影響，航港局已在115年3月13日、4月8日召開國際海運運輸平穩工作小組會議，目前各產業公協會尚未有急單或缺艙缺櫃情形。在國內航線部分，目前本島至離島固定航線共計14條、島際間共13條，大部分航線客船均使用高級柴油，自115年2月底中東戰爭爆發，以中油115年4月13日公布之高級柴油價格31元/公升，較戰前近一年平均油價26元/公升，漲幅約19%。航港局表示，目前中油已吸收部分高級柴油價格的漲幅，經洽詢國內客運航商，短時間內暫無調整票價的規劃，將持續關注油價及業者反映情形。