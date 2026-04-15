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白沙屯媽祖四媽相會歷史性一刻！遭質疑路線早就安排好

也形成歷史性一刻的「四媽相會」的畫面。

但昨天在鎮瀾宮休息時，董事長跟主委們都在辦公室，攝影組也早就在外面蹲點了

▲白沙屯媽祖日前大甲鎮瀾宮「四媽相會」，董事長顏清標親自接駕。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

白沙屯媽祖鑾轎只要經過大甲，都會被期待或預測有沒有到鎮瀾宮駐駕，所以都會提前準備等到媽祖的駕到，提前準備是怕失禮，畢竟鎮瀾宮也不是普通小廟

鎮瀾宮不是小廟，萬一媽祖真的來了，什麼都沒準備不就很漏氣」。

白沙屯媽祖路線早就安排好？朝天宮董事長、轎班都回應了

擲筊杯出巡時間一出來，我們就先去訂飯店，結果媽祖休息的地方，往往差非常遠，有時候車程差快一小時。我們也是要去住，但我們變成要提早起床

白沙屯拱天宮媽祖日前進入台中大甲市區之後，鑾轎突然直入大甲鎮瀾宮，董事長顏清標也到場親自迎接，現場人潮擁擠，由於今年進香活動除原有白沙屯媽祖與山邊媽祖合轎外，首度加入值年「爐主媽」隨行，加上大甲鎮瀾宮的媽祖，促成罕見的「四媽相會」歷史性的一刻。但也有民眾表示，大甲鎮瀾宮當時就已經準備好這一切，彷彿早就知道白沙屯媽祖會來，又引發路線早已確定的質疑聲浪。白沙屯媽祖日前進入大甲市區之後，先在永信藥品停留約15分鐘後啟程，隨後進入文昌國小，現場師生鑽轎腳祈福，接著立刻加速前行直衝大甲鎮瀾宮，除了鎮瀾宮董事長顏清標親自到場迎接外，現場人潮擠爆，氣氛相當熱烈，最後白沙屯媽祖也在鎮瀾宮停駕至下午2時，不過就有民眾發文表示「雖然今年到鎮瀾宮停駕看到四媽相會很開心，但看到有人在在討論媽祖人為操控的問題，本來我是沒什麼想法，，那時候媽祖根本還沒進大甲市區，按照這個邏輯，是不是路線真的就是人為因素」。貼文曝光後，不少信徒也紛紛回應「會這樣問肯定是新同學，，就好像你去台南玩，就會想到去喝牛肉湯，但去不去還是你自己決定，牛肉湯點一直都有營業，不會因為你要來才備料」、「當然要事先準備，事實上，針對白沙屯媽祖路線是不是早就安排好，每年都有質疑聲浪，朝天宮董事長蔡咏鍀就有拍影片回應：「要怎麼安排？山線跟海線都有人在等，要往哪邊走都沒人知道，媽祖要走甚麼路線，有祂的用意啦。」而一旁的轎班也回答：「我們有分好幾班，白沙屯媽祖進香路線不是set過的，我們都是用猜的，，這絕對是真的，連主委都沒辦法去知道媽祖想走的路線是什麼」。