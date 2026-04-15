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▲台南一名失業女子持刀搶劫漢堡店後逃竄，警方獲報迅速攔截，當場查獲刀械與贓款。（圖／民眾提供）

台南市中西區西門路昨（14）日晚間驚傳一起強盜案！一名47歲蘇姓女子於晚間8時50分許，潛入當地一家連鎖日式漢堡店，憑藉過往擔任收銀員的專業經驗，趁店員不備之際大膽撬開收銀機竊取5千元現款；不料失手被逮後，蘇女竟由偷變搶，當眾揮舞菜刀威脅店員並趁亂逃竄，驚險過程嚇壞不少用餐民眾。轄區警方獲報後，憑藉民眾指引展開火速攔截，不到20分鐘便將這名供稱因飢寒交迫而走投無路的蘇姓女子逮捕歸案，全案依強盜罪嫌移送法辦。事發在14日晚間8時50分許，一名47歲蘇姓女子闖入台南市中西區西門路一段一間日式漢堡店，趁著店員轉身之際，大膽撬開收銀機竊取約5千元現金。店員察覺異狀試圖制止，不料蘇女竟拿出菜刀揮舞，案件瞬間由偷竊演變為強盜，隨後趁亂逃離現場，嚇壞不少在場民眾。轄區警方接獲報案後，根據熱心民眾的指引方向展開追緝，不到20分鐘便在案發地點附近攔獲蘇女。面對優勢警力，蘇女並未進一步反抗，警方也當場查扣犯案用的菜刀及全數贓款，化解街頭危機。據警方初步調查，蘇女疑似因長期失業加上飢腸轆轆，在缺錢花用的窘境下動起歪念。由於她過去曾有擔任收銀員的經驗，熟悉收銀機操作，才選定住家附近的店家隨機犯案，但經查證其並非為了吸毒，也無須扶養老幼的特殊困境，警方在詢後依強盜罪嫌移送法辦。