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▲民間自行開發的「白沙屯GPS」App，靠著人力揹GPS 5G包，持續超過10年跟著媽祖鑾轎發送定位給幾十萬信眾追隨。（圖／翻攝白沙屯GPS粉專）

神轎不能放其他設備

▲「粉紅超跑」與頭旗相會的罕見畫面，眾人嗨翻是媽祖在為頭旗充電。（圖／白沙屯拱天宮）

今年推擠有改善 但進北港後恐怕還是最擠

▲白沙屯 GPS 呼籲，如果路上有看到背著GPS背包、帽子、臂章的工作人員，希望民眾不要推擠並讓他們一條路，才能幫助App定位媽祖在哪。（圖／翻攝白沙屯 GPS 粉專）

白沙屯拱天宮媽祖進香每年吸引大批香燈腳追隨，許多民眾也會透過「白沙屯GPS即時定位」App掌握鑾轎動向。外界常好奇，既然要追蹤媽祖位置，為何不乾脆把定位設備直接放進鑾轎？對此，」因此該App自2015年推出至今一直都是人力背著設備全程緊跟媽祖鑾轎身邊，幫民眾指引「媽祖在哪裡」。吳政賢指出，外界常誤以為定位設備是藏在鑾轎內，但實際上並非如此。依照廟方規範與傳統「神轎上只能供奉媽祖，不會再放置其他物品」，因此包括民間團隊與廟方使用的GPS設備，都是採人工攜帶的方式進行定位。像白沙屯GPS團隊就是以專人背著5G背包，一路緊跟鑾轎旁，即時回傳位置。。也因為這個信念，團隊多年來一直堅持用最接近鑾轎、最即時的方式回傳定位。對於外界關心團隊夥伴是否常在現場遭人潮推擠，吳政賢坦言，今年狀況「有改善，但依然人多會擠到」。他說，依往年經驗，接近北港時人潮會是最多的時候，屆時恐怕仍會更擠。不過今年相較過去已有好一些，至少當團隊成員表明自己是「GPS」夥伴時，周遭民眾通常比較願意配合。他也透露，今年實際跟轎執行任務的夥伴約有5人，線上線下大約30~40人大家都是義務支援，會依各自能配合的時間互相輪替。團隊也再次呼籲民眾，若在路上看見背著5G包、戴著GPS帽子、臂章緊跟鑾轎的夥伴，盡量不要推擠，讓定位工作能順利進行。