白沙屯拱天宮媽祖進香每年吸引大批香燈腳追隨，許多民眾也會透過「白沙屯GPS即時定位」App掌握鑾轎動向。外界常好奇，既然要追蹤媽祖位置，為何不乾脆把定位設備直接放進鑾轎？對此，開發者吳政賢接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時一句話給出答案，他簡單說「因為媽祖的轎子上面只會放媽祖，不能放其他東西。」因此該App自2015年推出至今一直都是人力背著設備全程緊跟媽祖鑾轎身邊，幫民眾指引「媽祖在哪裡」。
神轎不能放其他設備
吳政賢指出，外界常誤以為定位設備是藏在鑾轎內，但實際上並非如此。依照廟方規範與傳統「神轎上只能供奉媽祖，不會再放置其他物品」，因此包括民間團隊與廟方使用的GPS設備，都是採人工攜帶的方式進行定位。像白沙屯GPS團隊就是以專人背著5G背包，一路緊跟鑾轎旁，即時回傳位置。
吳政賢受訪時提到，團隊最核心任務其實很單純，就是「幫媽祖定位，讓大家找得到媽祖」。也因為這個信念，團隊多年來一直堅持用最接近鑾轎、最即時的方式回傳定位。
今年推擠有改善 但進北港後恐怕還是最擠
對於外界關心團隊夥伴是否常在現場遭人潮推擠，吳政賢坦言，今年狀況「有改善，但依然人多會擠到」。他說，依往年經驗，接近北港時人潮會是最多的時候，屆時恐怕仍會更擠。不過今年相較過去已有好一些，至少當團隊成員表明自己是「GPS」夥伴時，周遭民眾通常比較願意配合。
他也透露，今年實際跟轎執行任務的夥伴約有5人，線上線下大約30~40人大家都是義務支援，會依各自能配合的時間互相輪替。團隊也再次呼籲民眾，若在路上看見背著5G包、戴著GPS帽子、臂章緊跟鑾轎的夥伴，盡量不要推擠，讓定位工作能順利進行。
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吳政賢指出，外界常誤以為定位設備是藏在鑾轎內，但實際上並非如此。依照廟方規範與傳統「神轎上只能供奉媽祖，不會再放置其他物品」，因此包括民間團隊與廟方使用的GPS設備，都是採人工攜帶的方式進行定位。像白沙屯GPS團隊就是以專人背著5G背包，一路緊跟鑾轎旁，即時回傳位置。
吳政賢受訪時提到，團隊最核心任務其實很單純，就是「幫媽祖定位，讓大家找得到媽祖」。也因為這個信念，團隊多年來一直堅持用最接近鑾轎、最即時的方式回傳定位。
對於外界關心團隊夥伴是否常在現場遭人潮推擠，吳政賢坦言，今年狀況「有改善，但依然人多會擠到」。他說，依往年經驗，接近北港時人潮會是最多的時候，屆時恐怕仍會更擠。不過今年相較過去已有好一些，至少當團隊成員表明自己是「GPS」夥伴時，周遭民眾通常比較願意配合。
他也透露，今年實際跟轎執行任務的夥伴約有5人，線上線下大約30~40人大家都是義務支援，會依各自能配合的時間互相輪替。團隊也再次呼籲民眾，若在路上看見背著5G包、戴著GPS帽子、臂章緊跟鑾轎的夥伴，盡量不要推擠，讓定位工作能順利進行。
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