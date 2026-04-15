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▲田馥甄已8年沒有登上中國綜藝節目，但她坦承有收到很多邀約。（圖／記者葉政勳攝）

女星田馥甄（Hebe）近年生活低調自在，就連去年開唱，都是選擇在小場地演出。而日前Hebe宣布將製作第6張專輯，可能還會有演唱會，讓外界都非常期待。然而，已8年沒有現身在中國綜藝節目的她，曾傳出有節目開1億酬勞加專機接送，都被她婉拒，昨（14）日，Hebe出席啤酒品牌代言活動，也被問到近日備受關注的《浪姐7》，她坦言有收到很多邀約，但自己不想，表示自己喜歡輕鬆自在，「那不是我的選擇。」親自透露婉拒原因。Hebe昨日出席啤酒品牌代言活動，也被問到近日備受關注的節目《浪姐7》，她坦言陸續有收到很多節目邀約，但自己還沒有想要上節目，她坦言每個人想要的不一樣，「那不是我的選擇，我喜歡輕鬆自在、舒服一點的生活。」展現出她一向低調又淡然的個性。據悉早在2020年，陸綜《中國夢之聲．我們的歌2》傳出曾開出高達1.02億元新台幣的總酬勞，加上提供私人專機接送，大力邀請Hebe擔任節目固定嘉賓，但Hebe為了專注在台灣的新專輯與生活，最終選擇推掉這檔高價節目，對於自己的想法非常堅定。除了節目上的邀約外，活動當天她也被問到，最近與周杰倫的過往緋聞，她坦言現在網路上有很多考古話題，但自己已經出道多年，不會有什麼特別的反應。而Hebe也提及青峰是自己人生中最重要的男人，因為青峰陪伴她走過許多人生階段，就連金曲獎都是從青峰手上拿到的，不過她也開玩笑說：「畢竟我人生中男人也沒幾個。」