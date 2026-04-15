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NBA東區附加賽今（15）日火熱開打，首場比賽由邁阿密熱火作客夏洛特黃蜂，力拚延續季後賽生機。然而熱火當家球星阿德巴約（Bam Adebayo）在第2節意外遭黃蜂球星鮑爾（LaMelo Ball）拉倒導致下背部重傷退場。儘管熱火拚到加時賽最後一刻，仍擋不住鮑爾的準絕殺上籃，終場熱火以126：127惜敗黃蜂，正式宣告賽季結束，無緣季後賽。賽後，熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）難掩怒火認為：「這種動作根本不該出現在球場上。」比賽第二節發生關鍵意外，阿德巴約疑似被倒地的鮑爾拉扯後腳跟，導致他失去平衡、尾椎重重著地。阿德巴約在地上掙扎數分鐘後才勉強起身，隨即步履蹣跚地走向更衣室，球團隨後證實其因下背部傷勢確定無法回歸。賽後，熱火主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）難掩怒火：「我不覺得這很可愛，也不覺得好笑，我覺得這是個愚蠢的動作，這很危險⋯⋯他理應受到處罰，我認為絆人這種動作不該出現在比賽裡。」熱火名宿哈斯勒姆（Udonis Haslem）也在節目中直言，這動作「很有WWE的味道」，但緩頰認為鮑爾可能是在電光火石間的瞬間決定，並非故意傷人。失去核心的熱火並未倒下，末節一度落後8分的劣勢下，靠著維金斯（Andrew Wiggins）與米切爾（Davion Mitchell）聯手打出一波17：2的狂潮反超。雖然黃蜂懷特（Coby White）在讀秒階段投進關鍵扳平三分將比賽拖入加時，但熱火新秀韋爾（Kel'el Ware）全場12分、19籃板、5阻攻的震撼表現，成功撐起了阿德巴約不在的禁區。加時賽最後關頭，熱火射手希羅（Tyler Herro）在落後下先中三分，隨後更造犯規三罰全中，幫助熱火在剩下不到10秒時反超1分。眼看勝利在望，全場砍下30分的鮑爾發揮球星價值，持球強行切入禁區完成「準絕殺」上籃。隨著熱火最後一擊失手，黃蜂成功奪下隊史首次的附加賽勝利。黃蜂晉級後，將與76人與魔術隊之間的敗方爭奪東區第8種子；而過去幾年屢屢創造「老八傳奇」的熱火，今年則遺憾止步附加賽，提前進入休賽季。賽後，憤怒的熱火球迷在社群平台X上大肆宣洩不滿。一名追蹤阿德巴約的粉絲帳號直言：「這是我人生中對輸球感到最開心的一次，這支球隊早就該重組了！」更有支持熱火超過30年的老球迷痛心疾首地表示：「連兩年拿到第10種子，這簡直是恥辱，我們已經變得平庸不堪。」甚至有網友將矛頭指向總管萊里（Pat Riley），認為他的建隊方針失策導致現況。