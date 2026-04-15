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民眾黨風暴持續延燒，不分區立委李貞秀13日遭中評會決議開除黨籍，同步喪失立委資格；不過，李貞秀並未就此罷休，隔日她火速登上多個政論節目開轟，與黨主席黃國昌全面撕破臉，掀起新一波輿論戰。對此，前立委沈富雄認為，李貞秀「不識抬舉」，不過若真要溯源，一切都歸咎於民眾黨前主席柯文哲「太會算」。民眾黨方面指出，李貞秀涉及「連續性違紀」，包括多次言行損害黨譽，並在4月7日會議中，將「辭去不分區立委」作為條件，要求獲取特定金額補償，已嚴重違反政黨紀律與政治誠信，因此依規定予以開除。不過，李貞秀強烈否認相關指控，反批黃國昌說法「一派胡言」，更指控當天在她總質詢前不到1小時，遭周榆修、陳智菡與陳清龍等人「集體施壓」，要求她質詢後立即宣布辭職，質疑整起事件根本是「設局逼退」。李貞秀隨後接連登上《94要客訴》、《前進新台灣》等節目，怒批黃國昌是「偽君子」，甚至揚言提告。沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》中重砲抨擊，直言李貞秀「不識抬舉、不識好壞」，陳智菡被她拖下水「實在倒楣」，更感嘆其「不會做人到這種程度」。不過，他也直指，整起事件的源頭都是柯文哲實在太會算，當初為了爭取中配選票，將李貞秀納入不分區名單中後段，並因「兩年條款」，使其得以遞補成為立委，進而引爆後續國籍與黨內爭議。沈富雄進一步指出，如今民眾黨選擇開除李貞秀，主因是黨內認為形象受損嚴重，覺得太丟臉了，「這顆炸彈不拆不行」，甚至形容「不要李貞秀」幾乎成為國民黨、民進黨、民眾黨，以及全國人民的共識；不過，該說法也遭節目主持人趙少康當場反駁，強調國民黨與此無關。