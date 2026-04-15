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白沙屯媽祖經過卻不開心！屋主返家直擊「家門口全垃圾」：喜悅全變心火

有屋主本來還沉浸在白沙屯媽祖鑾駕經過的喜悅，沒想到家門口卻被放了成堆的垃圾，喜悅之情瞬間全變心火。

▲白沙屯媽祖進香活動近年頻傳亂丟垃圾問題，有居民本來沉浸在鑾駕經過的喜悅，沒想到家門口卻被放了成堆的垃圾。（示意圖／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會臉書）

白沙屯媽祖進香爆亂象！秒變46萬人素質照妖鏡

也有網友感嘆「進香的本質應該是洗地身心闡述媽祖成神的理念！ 這場一年一度的進香活動雖然突破46萬人之多，卻也變成一面巨大的照妖鏡。」

▲白沙屯媽祖進香活動人數一年比一年多，但周邊亂象也跟著層出不窮，今年則被形容是46萬人素質照妖鏡。（圖／白沙屯拱天宮）

2026白沙屯媽祖進香從12日晚間起駕啟程，開始長達8天7夜的北港進香徒步盛行，但近年活動總是頻傳亂丟垃圾亂象，近日主持人「Good 滾滾 Good」拍攝短片表示，有幾位在地屋主原本對白沙屯媽祖鑾駕經過感到開心，怎料，家門口卻被香燈腳放了成堆垃圾，喜悅之情瞬間全變心火，滾滾無奈提到「我坐在那邊看，80%的人都跟著丟」。針對近年白沙屯媽祖進香常有亂象發生，就有民眾無奈感嘆「一年一度的進香活動雖然突破46萬人之多，卻也變成一面巨大的照妖鏡」。主持人「Good 滾滾 Good」近日分享一段影片，提到滾滾提到，當天巡了2、3戶人家都有同樣狀況，猜測是因屋主家門口放置一個空袋子，被香燈腳們誤以為可以丟棄垃圾，無奈表示「不要再說什麼，那是素質差香燈腳，其實沒有，我坐在那邊看，80%的人都跟著丟」。滾滾認為是觀念不足，「我試問一句，你有走過去問這個住戶說，請問你這是要給我們丟的嗎？」後續滾滾也幫忙被亂丟垃圾的門戶清理垃圾，更在影片中再次呼籲「希望大家可以在自省當中求進步，因為常活在進香的美好之下，選擇性忽略當地人的困擾」盼大家能夠一同努力改善問題。影片曝光後，瞬間引起眾多香燈腳共鳴，「各位香燈腳，拜託垃圾我們自己帶走，媽祖才會疼喔！」、「跟登山一樣，自己帶個塑膠袋在身上，找到適當的地方再丟」，甚至有在地人發聲「原本覺得一年一度的盛事是很開心的事情，但是現在我們覺得很累很困擾也很難過…真的不是不歡迎，但是到底有多少人可以了解我們的心情？」白沙屯媽祖進香活動人數一年比一年多，短短20年間參與人數增加100倍，今（2026）年更創下歷史新高，高達46萬名香燈腳報名跟隨，呈現爆炸性成長。不過隨著人數激增，隨之而來的亂象也令在地居民崩潰，包括沿途亂丟垃圾、瘋搶結緣品與物資、交通堵塞與違規等。在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」上，隨著近幾年白沙屯媽祖進香亂象多，多數人感嘆活動變質「已經不是進香活動，是嘉年華會」，認為嚴重影響當地人生活。