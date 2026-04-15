老爺酒店集團宣布，知本老爺酒店經歷大規模煥新計畫，全面升級空間硬體之後，預計將於今年9月重新開幕，並推出「12888元全新改裝三天兩夜限定券」，雙人連續入住精緻客房2晚含早餐，加贈晚餐一次，等於每人每晚才3222元，此券將在老爺酒店集團4月20日中午12時開跑的「老爺閃購節」線上旅展推出，每日限量僅50張。
老爺酒店集團將於4月20日中午12時推出限時四天「老爺閃購節」線上旅展，主打全台10家老爺通用「3400元聯合住宿券」與「2080元聯合餐飲券」，更針對聯合住宿券推出溫泉酒店一日遊新玩法。同時瞄準家庭出遊族群，推出「4599元台南老爺家庭客房住宿券」、「1萬5999元礁溪老爺和式山景房四人住宿券」等商品。
歷經改造、即將於9月回歸的知本老爺，也推出「12888元全新改裝三天兩夜限定券」，雙人連續入住精緻客房2晚含早餐，加贈晚餐一次，等於每人每晚才3222元。10月底前入住再加碼旺日免加價，4月20日中午12:00於「老爺閃購節」線上旅展開賣，每日限量50張。
購買老爺行旅住宿券 加碼買10送1
老爺酒店集團補充提到，本次旅展中共有三間老爺行旅都推出住宿券買10送1優惠，台南老爺「2800元行旅客房住宿券」、南港老爺「2800元旅人客房住宿券」皆可輕鬆享雙人入住。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺則推出「2999元旅人客房住宿券」，每張可享雙人入住含早餐，5月底前入住再限時加碼贈森森燒肉兌換券。
萬豪酒店也有線上旅展優惠 每人含早餐1875元
高雄萬豪酒店表示，4月24日至4月27日將舉行「2026 ATTA台中國際旅展」，高雄萬豪除了到場參與之外，更提前於4月13日10:00在官網開放線上旅展，住宿券下殺3折。
高雄萬豪酒店此次旅展推出多款住房專案，像是「萬豪雙人行」以經典客房搭配翌日兩客自助早餐，原價1萬9085元，旅展期間優惠價僅5500元，約是3折優惠；「超豪氣雙人行」升級包含早餐與晚餐各兩客，原價2萬1769元，旅展價7500元，現省逾萬元。「萬豪闔家歡」，入住家庭客房並享四客自助早餐，原價2萬6620元，旅展優惠價7500元，等於每人只要1875元還送上早餐吃到飽。
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購買老爺行旅住宿券 加碼買10送1
老爺酒店集團補充提到，本次旅展中共有三間老爺行旅都推出住宿券買10送1優惠，台南老爺「2800元行旅客房住宿券」、南港老爺「2800元旅人客房住宿券」皆可輕鬆享雙人入住。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺則推出「2999元旅人客房住宿券」，每張可享雙人入住含早餐，5月底前入住再限時加碼贈森森燒肉兌換券。
萬豪酒店也有線上旅展優惠 每人含早餐1875元
高雄萬豪酒店表示，4月24日至4月27日將舉行「2026 ATTA台中國際旅展」，高雄萬豪除了到場參與之外，更提前於4月13日10:00在官網開放線上旅展，住宿券下殺3折。
高雄萬豪酒店此次旅展推出多款住房專案，像是「萬豪雙人行」以經典客房搭配翌日兩客自助早餐，原價1萬9085元，旅展期間優惠價僅5500元，約是3折優惠；「超豪氣雙人行」升級包含早餐與晚餐各兩客，原價2萬1769元，旅展價7500元，現省逾萬元。「萬豪闔家歡」，入住家庭客房並享四客自助早餐，原價2萬6620元，旅展優惠價7500元，等於每人只要1875元還送上早餐吃到飽。