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▲NBA東區附加賽今（15）日上演一場峰迴路轉、令人屏息的史詩級對決。夏洛特黃蜂隊在當家球星「三球」拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）轟下30分帶領下，歷經延長賽激戰，最終以127：126一分之差險勝邁阿密熱火隊。（圖／美聯社／達志影像）

夏洛特黃蜂隊在今（15）日東區附加賽中，以127：126氣走邁阿密熱火，不僅終結了對手連7年的季後賽夢想，更讓全聯盟看到了這支年輕軍隊的蛻變。這場比賽不只是球星個人能力的展現，更是黃蜂隊在下半季打出「韌性、紀律，以及關鍵時刻的防守覺醒」的縮影。在比賽最後10秒內，鮑爾（LaMelo Ball）幾乎經歷了職業生涯最黑暗的時刻。一次草率的傳球失誤，隨後又對希羅（Tyler Herro）的三分外線投籃犯規，送對方上罰球線反超比分，當時全場觀眾幾乎屏息，因為鮑爾看起來就快成為球隊出局的戰犯。真正定義「球星價值」的是他在剩下4.7秒時的冷靜與野心。他沒有受先前失誤影響，直接帶球強行突破禁區放進準絕殺。更令人驚訝的是他進化的防守。過去常被抨擊不愛防守的鮑爾，在今天關鍵時刻展現了極高強度的持球壓迫，限制了熱火隊原本瘋狂衝擊籃框的攻勢。全場30分、10助攻的成績單，宣告了他已準備好迎接更高層級的挑戰。黃蜂隊本季最令人詬病的，就是在關鍵時刻進攻當機又容易發生無謂的失誤。但今天黃蜂全場僅出現6次失誤，這在季後賽層級的「win or go home」對抗中幾乎是不可思議的成就。更關鍵的數據在於，當鮑爾與新秀克努佩爾（Kon Knueppel）外線手感集體迷航，合計三分球22投僅2中時，黃蜂竟然還能贏球。原因在於他們即便投不進，也沒給熱火打快攻的機會。藉由減少失誤，黃蜂爭取到了17顆進攻籃板，這種用進攻回合數彌補命中率的策略，成了活捉熱火的關鍵。總教練李（Charles Lee）在第4節最後關頭做出了一個極具風險的決定，那就是冷凍新人王大熱門克努佩爾，改讓季中交易來的懷特（Coby White）收尾。這個決定隨即收到好的結果。懷特在第3節最後4分半鐘爆發砍下14分，單槍匹馬抹平分差；更在第4節尾聲，迎著防守投進一記不可思議的底角後仰三分球強行續命。這名在交易大限前被視為「最強即戰力」的球員，再次證明自己就是為了這種大賽而生的殺手。米勒（Brandon Miller）最後一刻將熱火隊的進攻釘在籃板上，是這場防守大戰的完美句點。但更值得關注的是布里奇斯（Miles Bridges）。身為聯盟中「累積最多出賽數卻未曾踏入季後賽」的球員，他在開賽就展現了極致的侵略性，完美對位熱火的強悍肉搏戰。如果沒有布里奇斯上半場在禁區的守護與籃板鞏固，黃蜂恐怕撐不到外線甦醒的那一刻。黃蜂將獲得24小時的喘息時間，靜候明天76人與魔術隊對決後的敗者。接下來他們將前往客場，爭取東區最後一張季後賽門票。如果黃蜂能找回外線手感，並維持本場比賽的防守與籃板拼勁，睽違10年的季後賽夢想已近在咫尺。