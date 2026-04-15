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▲金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）則感性談到，進入季後賽是很特別的體驗。（圖／美聯社／達志影像）

今（15）日東區附加賽開鑼，夏洛特黃蜂與邁阿密熱火激戰至延長賽，最後黃蜂以127：126一分險勝，親手終結了熱火隊自2019年以來不曾缺席季後賽的紀錄。然而這場比賽最讓灣區球迷揪心的，莫過於場上那些與金州勇士隊「似曾相識」的身影——無論是去年交易巴特勒（Jimmy Butler）被送走的舊愛威金斯（Andrew Wiggins），以及曾有傳出緋聞的對象懷特（Coby White），都在這場生死戰中大放異彩，反觀明早才要踏上戰場的勇士，顯得格外寂寥。可以說，附加賽確實是蕭華（Adam Silver）時代最成功的舉措，讓NBA在賽季末到季後賽前夕不會因為擺爛而聲量下降。今天這場比賽就是最好的說明。這場比賽中，熱火隊前鋒威金斯展現了絕對的競爭力，他全場18投10中、攻下熱火次高的27分並外帶7籃板。特別是在第四節黃蜂前鋒布里奇斯（Miles Bridges）扳平比分後，威金斯兩度在外線命中關鍵三分球，幫助熱火穩住陣腳。看到這一幕，無數勇士球迷不禁回想起2022年那個美好的奪冠賽季。那時的威金斯在西區決賽隔扣唐西奇（Luka Doncic）、在總冠軍賽第五戰挺身而出。這位生涯中期轉型成功的3D老將，將運動能力完美轉化為戰術輔助，成為聯盟頂級的角色球員。即便今日熱火輸球，威金斯依舊在場上站到了最後，證明了他仍是那塊最珍貴的爭冠拼圖。其實當年勇是完全可以留下威金斯，如此他就能和巴特勒組成最堅實的鋒線陣容，兼具攻防能力。然而勇士在「雙時間軸」計畫上猶豫不決，想要留住庫明加（Jonathan Kuminga），最終是犧牲了威金斯，現在想起來是否會有些後悔？黃蜂隊今年展現了截然不同的球隊品格。即便主將拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）與超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）手感不佳，但靠著「四根槍管」的配置——布里奇斯、米勒（Brandon Miller）、克努佩爾，以及今日從板凳殺出的懷特（Coby White），黃蜂在關鍵時刻硬是拼了下來。懷特貢獻19分並在第四節末段投進高難度追平三分球，強行將比賽拖入延長。這種「一柱四射」的配置在附加賽極具侵略性。勇士隊當年也和懷特傳過「緋聞」，但最終不了了之。他與威金斯有些相似，當在爛隊被賦予過重的責任，但扮演角色球員時卻能成為無私的團隊球員，他正是黃蜂長期在尋找穩定的板凳得分點，看著這些曾在傳聞中與勇士連結過的得分手在場上肆虐，灣區球迷只能感嘆：如果當初能補齊這最後一塊火力，局面是否大不相同？明天勇士將在快艇主場展開生死戰。在出征前夕，勇士總教練科爾（Steve Kerr）透露，老將格林（Draymond Green）昨晚在洛杉磯家中設宴款待全隊與教練組。這場賽前的聚會旨在聯絡感情並釋放壓力。當家球星柯瑞（Stephen Curry）則感性談到，進入季後賽是很特別的體驗。即便是像他這樣見過大風大浪的傳奇，初次打季後賽時也會緊張到「大腦一片空白」。「我記得清清楚楚，就像發生在昨天一樣，是在丹佛。上半場簡直是一片空白，我可能打出了有史以來最爛的半場，因為你會心理暗示自己這是一場完全不同的比賽。」柯瑞這樣說道，「當你進入季後賽，那種腎上腺素和現場的能量確實不同，但比賽本身依然是籃球。我確實記得第一次上場，大腦完全是懵的，只是在那兒跑來跑去，不知道自己在幹什麼，直到後來才慢慢進入狀態。」連柯瑞這種大神都會如此，克努佩爾也不用為了一場的失常自責，因為這就是籃球的一部分。畢竟黃蜂現在還有機會打進季後賽，「四根槍管」要有他才算完整。