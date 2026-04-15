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NBA附加賽夏洛特黃蜂今（15）日歷經延長賽苦戰，終場以127：126氣走邁阿密熱火。黃蜂球星「三球」鮑爾（LaMelo Ball）雖然轟下30分「準大三元」數據，但他在第二節疑似故意絆倒阿德巴約（Bam Adebayo）導致對方重傷退場的動作，引發全聯盟撻伐。賽後鮑爾（LaMelo Ball）雖然戴上象徵榮譽的「PlayMaker」金項鍊，但也第一時間向對手致歉，希望能平息風波。本場生死戰，鮑爾（LaMelo Ball）展現強大的進攻欲望，出賽40分鐘內31投12中，雖然三分線外16投僅2中手感不佳，但憑藉罰球4投全中，依然砍下全場最高30分，並外帶5籃板、10助攻、1抄截與1火鍋的全面表現。這場勝利不僅讓黃蜂保住晉級希望，也成功戴上由轉播方亞馬遜（Amazon NBA on Prime）頒發的榮譽金項鍊。然而，第二節的意外成為比賽轉折。阿德巴約（Bam Adebayo）在救球回合中被鮑爾（LaMelo Ball）絆倒，導致下背部受傷整場報銷。熱火名宿哈斯倫（Udonis Haslem）在節目中點評時直言不諱：「那絕對是一個甩腿動作，多少有點WWE（職業摔角）的味道。雖然我不覺得鮑爾是個骯髒的球員，但在那個情緒與強度極高的瞬間，他確實做出了一個瞬間決定，導致巴姆（Bam）受傷。」賽後，鮑爾面對媒體提問時，罕見地收起笑容並向阿德巴約（Bam Adebayo）表達歉意：「我想向他道歉。那個回合我也撞到了頭，當時並不是很清楚自己所處的位置，我會親自去和他溝通。」隨著這場比賽輸球，熱火隊正式無緣本賽季季後賽，更悲慘的是，這也終結了熱火連續6個賽季打入季後賽的輝煌紀錄。在熱火隊史中，此前僅有2次連續6季晉級的壯舉（1996-2001年、2009-2014年），如今這項優良傳統隨著阿德巴約（Bam Adebayo）的受傷退場與鮑爾（LaMelo Ball）的瘋狂得分，正式畫下休止符。