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民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，並同步取消其不分區立委資格；黨主席黃國昌則強調，絕不接受將公職與金錢掛鉤，對於李貞秀曾要求補償剩餘任期薪資一事，表明立場不容妥協。而李貞秀也不是省油的燈，她踢爆新竹市長高虹安的男友「每月拿永齡基金會50萬」，連助理費也不放過。李貞秀遭開除後，14日接連登上政論節目《前進新台灣》與《有話鏡來講》，她質疑民眾黨內似乎「不能提到高虹安的名字」，一旦質疑就會變成民眾黨的罪人，但她痛批高虹安才是「台灣民眾黨的罪人」，並爆料稱，高虹安的男友每月自永齡基金會領取50萬元，還同時涉及助理費問題，她怒轟：「這種行為這麼不要臉！」隨著整起風波越演越烈，李貞秀也並未善罷甘休，再加碼揭露過去黨內的參選規劃，她表示，原先有意代表民眾黨投入竹北市長選舉，且自認具備勝選機會，最終卻因黨內安排卡位而未能出線，只被黨中央告知改選議員，因為「有人要選市長」，此舉也形同被動接受決策，她也只能乖乖配合。談及捲入高虹安相關案件，李貞秀強調，當初參與檢舉並非出於個人利益，而是為了維護政黨與支持者信任，並質疑黨內處理標準不一，「為何有人可以等判決，有人卻直接被處分」？她也細數自身對民眾黨的投入，坦言不僅曾捐款、協助募資，甚至借錢給志工，單筆最高達50萬元，平時也常招待黨內夥伴用餐，自認付出甚多，卻落得如今局面。