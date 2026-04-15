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白沙屯媽祖堅持走西螺大橋！罕見「人車分道」壯觀畫面曝

▲（圖／YouTube「 白沙屯媽祖網路電視台」）

▲西螺大橋自去年12月封閉施工，原規劃可能改道自強大橋，但最終媽祖仍依往年路線行經西螺大橋，頭旗車則改走溪州大橋，讓信眾得以再次見證西螺大橋上壯闊的「紅橋人龍」景觀。（圖／YouTube「 白沙屯媽祖網路電視台」）

白沙屯媽祖持續南下前往北港進香，15日上午11時隊伍抵達西螺大橋，準備跨越濁水溪進入雲林。雖然西螺大橋因進行鋼構補強工程自去年12月起封閉，但配合年度宗教盛事，彰化縣政府特別在媽祖通行前臨時開放橋面，但僅限轎班、信眾徒步通行，即使今年採人車分道方式，空拍畫面仍可見萬名信徒擠爆西螺大橋，經典的「紅橋人龍」壯觀畫面再現。由於西螺大橋整修尚未完工，此次開放僅限轎班與徒步信眾通行，車輛全面禁止進入。空拍畫面顯示，大批香燈腳湧上橋面，整座西螺大橋被人潮填滿，形成綿延不絕的隊伍，重現歷年經典的「紅橋人龍」畫面，場面震撼。由於白沙屯媽祖進香路線不固定，廟方雖已提前調整動線，採取「人車分道」方式，讓頭旗車改走溪州大橋行駛，避免與人潮交織。但出發前仍向媽祖請示，是否改走自強大橋等替代路線，以配合施工封閉情況。不過稍早可見，白沙屯媽祖仍依照往年路徑，選擇行經西螺大橋。