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出門免帶卡、儲值免跑超商！台中市政府力推「市民限定乘車碼」，截至今年3月已吸引超過6.2萬名市民響應綁定。這項結合悠遊付等電支帳戶的服務，讓市民透過手機即可線上儲值並續享「雙十公車」優惠。交通局統計指出，數位乘車人次年增逾5成，顯示智慧交通與便利性深受市民青睞。根據交通局統計，市民對於數位乘車的接受度正穩健攀升。114年4月使用人次為2萬4,905人次，至115年1月已成長至3萬8,011人次，漲幅超過五成。交通局表示，數位乘車模式正持續擴展，未來成長潛力可期。交通局長葉昭甫指出，「數位力就是城市競爭力」為願景發展智慧城市。過去市民搭乘大眾運輸需依賴實體交通卡，且餘額不足時須尋找超商進行儲值；如今透過市民限定乘車碼，結合悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等電支帳戶，市民可直接線上儲值，手機即是「交通小錢包」，不僅大幅提升便利性，也避免餘額不足無法扣款的窘境。推動數位乘車除了提升效率，更具備減碳環保效益。葉昭甫說，減少實體卡片製發能降低資源耗用，響應綠色交通政策。此外，使用乘車碼的市民，同樣享有台中專屬的「雙十公車」優惠，即搭乘10公里內免費、超出10公里最高僅收10元車資。交通局提醒，市民只需透過「台中Go」APP完成電支帳戶綁定，即可一機在手輕鬆搭乘公車與捷運。民眾上下車時，開啟APP點選「市民乘車碼」掃碼即可完成交易，扣款紀錄亦可隨時於電支APP查詢，鼓勵更多市民加入數位乘車行列。