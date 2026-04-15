我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市前鎮區一名75歲黃姓婦人，13日下午4時許載寵物外出洗澡後竟離奇失聯，宛如「人間蒸發」，家屬焦急之下於14日凌晨0時向警方報案。警方調閱監視器，發現黃婦騎車從前鎮漁港一路東行，深夜竟然出現在茂林鄉，凌晨突然在三民區現身，最後在前金區尋獲，12小時迷航騎了160公里，從海邊到山區橫跨半個高雄市。前鎮分局草衙派出所獲報後，立即啟動緊急協尋機制，展開尋找行動。經調閱上百支監視器，黃婦行蹤多變，從前鎮漁港一路東行，竟一路騎進山區方向，深夜時段出現在茂林鄉間道路，路線橫跨平地與山區，直到凌晨2時許，監視器畫面中再度捕捉到黃婦身影，竟已出現在高雄市三民區，路線出現「大幅跳躍」。前鎮分局隨即增派人手擴大範圍巡查，終於在凌晨4時許，在前金區中華四路尋獲黃婦。當時阿嬤已連續騎車近12小時，神情疲憊但意識清楚，所幸身體狀況無礙。經了解，黃婦傍晚外出後逐漸迷失方向，因未攜帶手機無法與家人聯繫，只能憑感覺持續騎乘，才會出現橫跨半個高雄的「迷航軌跡」。警方立即將其帶返派出所安置，並通知家屬前來撤尋。前鎮分局分局長黃元民呼籲，家中如有年長者，建議應協助配戴可定位設備或申請愛心手鍊，並養成隨身攜帶通訊設備習慣，以利在緊急狀況下即時聯繫與定位，避免類似「迷航失聯」情形發生，守護長輩安全。