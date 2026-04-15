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NBA美國職籃（National Basketball Association）附加賽明（16）日將迎來眾所矚目的西區生死戰，由洛杉磯快艇坐鎮主場迎戰金州勇士。快艇總教練盧（Tyronn Lue）今日在採訪中明確指出，防守端的頭號目標就是勇士巨星柯瑞（Stephen Curry），並警告球員若稍有鬆懈，柯瑞隨時具備單場爆發50分的破壞力。談到對戰勇士的策略，盧直言不諱地表示：「他（柯瑞）就是那種會突然爆發的球員。如果你不夠小心，他能拿50分。雖然上一場他只得了24分，但他卻出手了9次三分球，我們絕對不能讓他在三分線外得到那麼多出手機會。」盧強調，快艇必須盡可能壓低柯瑞的發揮空間，並要求全隊在防守端保持高度專注，特別是面對這支在交易掉哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac）後，陣容更加年輕化且整體性更高的勇士隊。對於即將到來的決戰，柯瑞則展現了老將的沉穩與對勝利的渴望。柯瑞自1月底因膝傷缺陣至今，他坦言傷情的反覆曾讓他感到焦慮與挫敗，甚至一度覺得對不起在場上獨自戰鬥的隊友格林（Draymond Green）。「兩周前，還有那麼幾天我不知道自己是否還能重新上場。」柯瑞感性表示：「所以我非常珍惜現在擁有上球場的機會，絕不會視其為理所當然。」對於勇士目前排名第10種子的處境，柯瑞抱持平常心，認為無論是作為頭號種子還是從附加賽打起，勇士都已經歷過各種大風大浪，現在的目標就是打出「有意義的籃球」。勇士主帥科爾（Steve Kerr）也對子弟兵充滿信心。他指出格林是為大場面而生的球員，特別是當有特定的對位挑戰時，格林的智商與競爭意識會被激發到極致。科爾也透露，昨晚格林在洛杉磯家中親自宴請了全隊與教練組，這種「戰前聯誼」對於目前這支包含新援波辛吉斯（Kristaps Porzingis）在內、仍需磨合的陣容來說至關重要。科爾分析，快艇在補強加蘭（Darius Garland）後，展現出與過去哈登時期截然不同的速度威脅，防守端的協作也始終保持高水準。而快艇方面，除了雷納德（Kawhi Leonard）的穩定發揮，如何執行主帥盧下達的「柯瑞包夾令」，將成為明日決定誰能晉級季後賽的關鍵。雖然勇士目前仍受困於巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）的傷病缺陣，但擁有柯瑞與格林這對冠軍雙核心，灣區軍團已準備好在客場延續賽季命運。