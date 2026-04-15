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休士頓太空人季前砸重金簽下的日籍強投今井達也，大聯盟首賽季的起跑顯然相當坎坷。球團14日宣布今井達也因右臂疲勞，正式被列入15天傷兵名單（IL）。這項消息立刻引來棒球風氣極盛的韓國媒體關注，紛紛以辛辣言論嘲諷這位昔日西武王牌，直指其表現完全配不上高額年薪，「當初嗆聲要打倒道奇的氣勢去哪了呢？」今井達也在11日客場對戰西雅圖水手的先發表現簡直是場災難。一局下半開局就接連送出2次保送與內野安打，瞬間陷入無人出局滿壘的絕境。整場比賽他僅抓到1個出局數，卻狂投37球，其中好球僅17球，最終繳出5次四死球、1次暴投及自責分3分的難看成績單。身為大聯盟菜鳥，今井達也本季至今3次先發皆未能達成優質先發（QS），防禦率高達7.27，本來應是輪值要角卻成了負擔，如今更因手臂疲勞掛傷號。對日本球員動向極為敏感的韓國媒體，對今井達也的處境絲毫不留情面。韓媒《StarNews》以「年薪到底多少啊？」為題，指出他與太空人簽下3年最高6300萬美金（約19.9億台幣）的肥約，卻在開季後找不到準心。另一家媒體《MLB.KR》則挖出今井季前的豪言壯語，他曾公開表示：「對我來說，擊敗道奇隊拿下世界大賽冠軍才是有價值的，我想打倒他們。」韓媒藉此諷刺道：「當初那種要擊潰道奇隊的氣勢，現在究竟到哪裡去了？不僅成績慘澹，手臂疲勞更讓球團陷入緊張。」今井達也去年休賽季透過入札制度從西武獅轉戰太空人，雙方簽下3年總額5400萬美金的基本合約，若加上激勵獎金，總額最高可達6300萬美金，且合約中更包含每年都能執行的逃脫條款（Opt-out）。雖然開季表現與身體狀況令人心驚膽跳，但根據大聯盟官網15日的最新報導，今井達也在接受詳細精密檢查後，結果顯示右臂並無異常。