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為什麼要徵求最爛攝影師？

最爛攝影師工作有什麼福利？

最爛攝影師有什麼特徵？

冰島航空對最爛攝影師有何官方資格要求？

最爛攝影師的工作能獲得什麼？

徵才須知

冰島航空近日發起一項全球徵才活動，但細看徵才職務和內容，讓人有些摸不著頭緒，他們公開尋求「全球最爛攝影師」，這項活動開放報名不到兩週，全球就有超過5萬人投遞履歷，冰島航空行銷總監則親自說明這項徵才計畫由來。冰島航空在官網發出徵才公告，「我們想證明，即使是攝影技術最差的人也能拍出很棒的冰島照片。你就是其中之一嗎？」在社群平台上的貼文，也引來數百萬觀看迴響。根據「晨報」（Morgunblaðið）報導，冰島航空行銷總監布里揚佛森（Gísli S. Brynjólfsson）表示，活動靈感來自於公司先前在臉書等社群分享了一張火山噴發與極光同框的照片，卻有大量網友質疑是後製或AI生成。因此公司決定直接找來完全不會拍照的人，用最原始、最不修飾的方式，證明冰島的美麗風景不需任何後製，就能震撼眾人。布里揚佛森強調，公司想證明冰島的自然風景不需要AI，為貫徹這項理念，航空公司才提出這項徵才活動。他也透露，目前申請人數已超過五萬人，遍布全球各大洲，僅剩南極洲沒人投遞履歷。職業社群平台領英（LinkedIn）甚至將這一職缺列為「本週精選工作」。布里揚佛森估計可能將有20萬人投遞履歷，徵才結果預計於五月公告。你的爛照片終於要派上用場了嗎？冰島航空提到，這個機會包含一次為期10天的冰島之旅，旅費全額支付，另加 50,000美元作為照片、內容製作及參與酬勞。你的照片可能會出現在全球宣傳活動中，因此還有機會獲得一些知名度。申請截止日期：2026年4月30日你覺得自己有成為「真正很差的攝影師」的潛力嗎？冰島航空提到最爛攝影師的基本能力，包含：1.你沒有任何專業攝影背景2.你對學習攝影沒有特別興趣3.你能輕鬆使用手機或基本相機，不會過度思考4.你經常對自己拍的照片感到失望5.偶爾拍出一張還不錯的照片時會感到驚喜6.你願意在影片和照片中分享自己7.你喜歡旅行8.你喜歡與人互動9.你準備好因為獨特的攝影風格而受到國際關注冰島航空提到，他們正在尋找符合以下條件的人：1.必須能參與戶外體能活動與冒險2.必須能接受健行並在壯觀景觀中行走於不平坦地形3.必須持有有效護照4.必須沒有犯罪紀錄5.必須年滿21歲6.必須能在2026年6月安排最多10天的旅行7.必須能合法前往冰島、英國和美國1.約10天的冰島行程2.旅費全額支付3.50,000美元酬勞（另加旅費）詳細可見官網列出完整條款4.你的照片將出現在全球宣傳活動中，也可能出現在其他出版物與展覽5.有機會獲得全球知名度1.本比賽尋找的是「最差」的業餘攝影師。參加者可上傳一段 60秒試鏡影片，說明為何自己的技術不足反而最適合這項任務。2.得獎者將獲得一次冰島旅行，包括機票、住宿與交通，以及一筆固定費用，用於支付未明確提供的其他支出。3.得獎者必須願意在旅行期間及之後參與拍攝、攝影及其他與行銷相關的活動。4.冰島航空將拍攝、製作並使用包含得獎者、旅行及相關素材的行銷內容。5.得獎者必須持有適當的旅行保險，並簽署承包合約，才可領取獎項。6.冰島航空擁有廣泛權利，可在不當行為、安全疑慮或不遵守規定等情況下修改、更換或取消得獎者資格。7.若違反條款，申請者或得獎者可能需要賠償冰島航空因此產生的相關費用。