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▲位於台北市信義區基隆路汽機車混合道地下道口前標示「限高2M請減速慢行」。（圖／警方提供）

位於台北市信義區基隆路汽機車混合道昨（14日）16時20分發生一起驚悚車禍事故，一輛復康巴士疑似未注意到限高，先撞擊限高桿後直直開進地下道，其車頂不慎和地下道口發生碰撞。由於撞擊力道強大，復康巴士的車頂瞬間「炸裂」，畫面相當怵目驚心。警方表示，已主動調閱監視器並掌握肇事車號，後續將通知駕駛到案說明，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。有網友在社群網站Threads上PO出一段行車記錄器畫面，寫下：「第一次見到這個高度棒的功能。」從畫面中可見，這輛復康巴士準備進入汽機車混合道時，車頂已先撞擊到上方警告「限高2M請減速慢行」的限高桿。然而，復康巴士仍持續行駛，後方駕駛驚覺不對勁拉開行車距離。沒多久後，復康巴士便直直衝撞地下道口，其車頂瞬間炸開、碎片四散。畫面曝光後，不少網友紛紛留言，「可惜當初捐贈者的心意了，然後長照車少一台跑路線，這陣子有需要的人就很辛苦了」、「千萬不要不相信高度棒，一堆撞到還繼續開，下場就是像這樣卡在裡面」、「都已經知道撞到，還有煞車了，卻不倒車改道」。轄區信義分局表示，目前尚未接獲報案，已主動調閱相關監視器影像並掌握肇事車輛車號，通知駕駛到案說明，肇事責任釐清中。