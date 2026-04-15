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▲全家5樣5好康4/17~4/21。（圖／全家提供） 7-11霜淇淋3支100元！門市第二支半價



7-11即起至4月15日前，APP OPINTPOINT行動隨時取有「雪淋霜霜淇淋全口味任選3支100元」，每一會員限購2組，兌換期限至2026年6月30日。



且7-11霜淇淋門市也有優惠，只要在4月15日起至5月12日前，每週五六日憑uniopen 聯名卡、icash2.0、icash Pay 支付享第二件半價。



5月12日前購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋，可參加集點活動，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨），集滿5點免費兌換或2點+29元兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。



▲7-11購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋全口味便可參加集點活動，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）



超商本週買一送一優惠來了！全家自周五（17日）起連續5天，門市有多款商品買一送一、10元多一件，包括百吉蘇打大雪糕、雙響泡泡麵，相當於雪糕每支不用18元開吃，門市還有霜淇淋6元多吃一支，且任選3件冰品還有機會挑戰0元吃冰；7-11五六日則有指定支付方式，霜淇淋第二件半價。全家自4月17日起至4月12日前，門市購買霜淇淋，第二件只要6元優惠，相當於兩支55元。4月全家霜淇淋一口氣回歸兩款熱門口味，分別為「蘭姆葡萄霜淇淋」與「開心果霜淇淋」。請迎接夏季冰品銷售旺季，全家即起至4月28日前推出「冰友總凍員」抽抽樂活動，門市購買冰品，可享任選兩件85折優惠。。獎項包含最大獎0元，還有任3件6折、任3件7折、任3件8折