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3款網紅鞋超熱賣！以為舒服卻超傷腳：台灣人也愛穿

▲「洞洞鞋、防滑老人鞋、厚底雪靴（或鬆糕鞋）」都被點名高風險鞋款，建議及時更換。（圖／取自unsplash）

🟡防滑老人鞋

🟡洞洞鞋

🟡厚底雪地靴與鬆糕鞋

▲厚底雪地靴與鬆糕鞋具備增高效果而受到不少人喜愛，但其鞋底過厚又平軟，產生支撐力不足、降低足底對地面的感知能力等問題。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

鞋子怎麼挑選才正確？復健科醫揭「挑鞋5重點」

第一，鞋面彎曲處在前面1/4理想；第二，鞋底本身要能夠抗扭轉；第三，鞋跟有避震功能；第四，鞋杯的地方需有支撐力，不會一捏就扁掉；第五，鞋子大小應是穿上鞋後腳趾頭可以在鞋內自由活動

近年來有多網紅鞋因憑藉柔軟舒適等特色，皆在鞋業市場上非常熱賣，過去河堤復健科診所院長李炎諭醫師建議，鞋子建議挑選擁有支撐力、避震等效果，也提醒民眾買鞋前親自試穿、試走是最重要的。根據《新浪財經》、《星視頻》報導，不少鞋款在宣傳時通常會標榜「柔軟、防滑和舒服」，實際穿上卻會因為支撐力不足的鞋底，反而造成人重心不穩，造成被絆倒等風險，亦可能進一步引發足底筋膜炎、腳跟疼痛等等情況。目前風險較高的鞋款3款，包括「洞洞鞋、防滑老人鞋、厚底雪靴（或鬆糕鞋）」，建議及時更換鞋款。醫師表示，防滑老人鞋部分鞋底紋路過深、摩擦力過強，反而會讓長者抬腳不順而容易絆倒，也因鞋底過軟等問題，缺乏足弓支撐，長期穿上它行走可能導致腳底受力不均、步態不穩洞洞鞋近年因「踩屎感」在年輕人間爆紅，這類鞋款輕便柔軟聞名，卻也因鞋底過軟、缺乏包覆性等，容易造成重心偏移，甚至提高扭傷風險，若材質不透氣，長期間穿著還恐會引發潮濕悶熱引發細菌感染，建議兒童別長期穿著，避免影響足弓發育。厚底雪地靴與鬆糕鞋具備增高效果而受到不少人喜愛，但其鞋底過厚又平軟，產生支撐力不足、降低足底對地面的感知能力等問題，也增加腳踝受傷與跌倒機率。河堤復健科診所院長李炎諭醫師表示，建議民眾挑選鞋款時謹記「5大原則」才不會買到不合腳的鞋子。李炎諭醫師還提到，最適合的鞋款尺寸是穿上後，往前頂到鞋底，鞋後跟還會留有1～1.5指幅的空間。以上方法雖然十分重要，但還是建議民眾實際試穿、試走，若能了解自身足弓更好。