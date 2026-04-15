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洛杉磯道奇本季憑藉壓倒性的戰力，持續穩坐國家聯盟西區龍頭。儘管正朝著世界大賽3連霸的目標邁進，但這支豪門球隊似乎並不滿足。根據美國媒體《Sporting News》記者莫林（TJ Mullinax）報導，道奇正醞釀一樁震撼全聯盟的超大型交易，目標鎖定休士頓太空人強打內野手帕雷德斯（Isaac Paredes），力求打造史上最強「宇宙戰隊」。截至台灣時間13日為止，道奇已打出11勝4敗的佳績，雖然整體戰力已是頂尖，但球團仍希望針對特定位置進行「暴力升級」。其中一個重點便是引進太空人的帕雷德斯（Isaac Paredes）。帕雷德斯（Isaac Paredes）生涯對戰左投極具威脅，攻擊指數（OPS）高達.804。若能將他與現有的三壘手曼西（Max Muncy）交互運用，將能把三壘防區的攻擊力推向極致。此外，帕雷德斯（Isaac Paredes）不僅能守三壘，還具備防守一壘與二壘的「工具人」全能屬性，這種高度的調度彈性，對道奇隊長期的戰力佈署極具吸引力。為了得到帕雷德斯（Isaac Paredes），道奇隊可能必須送出陣中的潛力內野手弗里蘭（Alex Freeland）以及外野手沃德（Ryan Ward）作為交易籌碼。儘管帕雷德斯（Isaac Paredes）的年薪約940萬美金（約2.9億台幣），但以他能提供的戰力貢獻來看，這筆投資被認為相當划算。莫林在報導中直言不諱地表示：「如果道奇能實現這筆交易，他們應該立即執行。這將是一次讓全大聯盟都感到絕望、發出嘆息的補強，並讓道奇通往3連霸的道路更進一步。」