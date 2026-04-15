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今麥當勞耀西開賣！各地人潮包圍餐廳 瑪利歐公仔搶爆

▲耀西總算等到了！麥當勞第三波瑪利歐公仔開賣，左起：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可。（圖／記者蕭涵云攝）

直擊／台北西門町餐廳還有耀西！自助點餐機免排隊

記者實測自助點餐機還不用排隊，迅速按下套餐確認畫面裡「還有耀西公仔可以加購」。

▲《NOWNEWS今日新聞》記者11:40直擊麥當勞台北西門町餐廳還有耀西公仔！自助點餐機免排隊。（圖／記者蕭涵云攝）

麥當勞：瑪利歐公仔最終回開搶！三波段12款全釋出

第三波：4月15日10:30起至4月28日，款式：耀西、庫巴Jr.、庫巴、奇可（共4款）。

▲麥當勞《超級瑪利歐銀河電影版》公仔12款實拍開箱。（圖／記者蕭涵云攝）

耀西魅力無法擋！麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》電影打造12款角色公仔，第三波最終回開賣引爆話題，中午前就有不少民眾在社群平台Threads上，分享各地人潮包圍餐廳的畫面，直呼「準時10:30來排隊的比上週更多」，《NOWNEWS今日新聞》記者急忙出門直擊台北西門町門市，所幸還能在自助點餐機看到耀西加購選項，建議民眾第一天多跑幾家門市有機會入手。不要小看耀西！2026麥當勞聯名《超級瑪利歐銀河電影版》，三波段開賣共12款公仔，大家都在敲碗的耀西角色，終於在今天4月15日第三波最終回開搶。今開賣第一天還不到中午，已有不少民眾在社群平台Threads上，分享各地人潮包圍餐廳的畫面，；目前海巡發現，大熱天嘉義、新竹、台南粉絲都在太陽底下排隊，有粉絲回報；還有人目睹，足見超人氣「耀西」吸粉程度有夠狂。《NOWNEWS今日新聞》記者聽聞，稍早急忙出門直擊麥當勞位於台北西門町的門市，一衝進去發現現場約有10人在等候，秩序算良好；而且建議撲空的民眾，有空可以多跑幾家門市，應該還有機會入手。今4月15日10:30起，於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、得來速，每購買一份套餐（包含早餐套餐、超值全餐、麥當勞分享盒），可享49元優惠價加購「超級瑪利歐公仔」乙個（可挑款）。再次提醒大家，恕不提供單買，每筆消費限購4個（不限款式）；4月1日至4月28日（若提早售完以提早售完日為準），連續三週，每週依序推出4款角色；McCafé 專屬櫃檯、歡樂送與第三方外送平台恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應狀況為主。