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▲大用戶座談會，台電處長仇忠銘（中）感謝廠商恩盈企業經理郭以諾（右）、陸仕企業董事長特助馮厚蓉（左）分享經驗。（圖／台電屏東區處提供）

為響應政府推動深度節能政策及台電成立80周年，台電屏東區營業處今（15）日舉辦「115年度大用戶座談會」，邀集轄內高壓與特高壓用戶參與，針對需量反應、尖峰用電管理及設備維護等議題深入交流，協助企業在節能減碳同時兼顧用電安全與穩定。會中除說明大型耗能設備如馬達、空壓機之節能診斷作法，亦介紹透過「台電高壓入口網站」AMI智慧數據分析，提升用電管理效率。另邀陸仕企業及恩盈企業分享實務經驗，透過調整生產排程，將高耗能設備移轉至離峰時段運作，有效降低16時至22時尖峰用電負載，達到節能與節費雙重效益。此外，「需量反應負載管理措施」獲熱烈回響，台電鼓勵用戶於尖峰時段降載或參與需量競價機制，以獲得電費優惠，同時強化整體電力調度效率。區處亦宣導設備定期檢驗及復電程序，提升企業自主維護能力。台電屏東區處長仇忠銘表示，大用戶透過時間電價的價差機制，結合多元的需量反應方案，靈活調度尖離峰用電，讓節電成效更有。台電屏東區處將秉持專業服務精神，由專人提供深度節能服務，與大用戶攜手邁向低碳節電新時代。