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前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步失去不分區立委資格，黨主席黃國昌揭露李貞秀曾希望黨以金錢補償，才願意辭去立委，讓她昨（14）日上政論節目爆氣，狂罵黃國昌，強調自己沒有要拿民眾黨或柯文哲一分錢，更要求公布會議錄音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，民眾黨處理李貞秀的事情，有點像圍毆她，不是很道德！才被李貞秀抓到機會上電視罵人，民眾黨應派代表去電視上辯論。吳子嘉昨在《董事長開講》中表示，李貞秀現在一直在罵黃國昌、陳智菡，罵來罵去，吵起來「相罵嘸好話」，雙方罵得多難聽？陳智菡還說李貞秀連信用卡的錢都付不出來。但講一句坦白話，民眾黨用這種圍毆的方式對付李貞秀，實在不是很道德！吳子嘉認為，你把人家開除了，李貞秀去上電視罵你，這些綠色媒體抓到了這種故事，拿來衝收視率，這一定會幹的！李貞秀本身就是想要出鋒頭、要鬧，她高興死啦，不然哪有機會到電視台去罵人？所以她不會拒絕的。吳子嘉直言，這種情況下，民眾黨可以要求《三立》用相同規格，讓民眾黨派代表參加一起上去辯論，怎麼現在會變這樣？民眾黨的處理，太多人打李貞秀了，有點圍毆的味道，稍微過度了一點，李貞秀這件事情其實沒這麼重要，已經翻篇了，過2天就沒有了，這件事不必要再搞下去，媒體這禮拜玩一玩，下禮拜就有不同議題、故事了。