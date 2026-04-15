我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S質疑佩甄一夜17次，佩甄笑回：「就那一次而已，記在牆壁上啦！」（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

小S傻眼佩甄一夜17次怎麼算？她劃正字記下來

▲佩甄自虧把性事次數記在牆壁上，笑翻眾人。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

51歲藝人佩甄和醫生老公王祚軒結婚18年，育有一對子女，先前她於Podcast節目《禎甄要chat內》分享私密床事，曾經一夜「高潮17次」，讓人聽得臉羞羞，近日佩甄登上小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》重提此事，小S一臉傻眼問：「妳怎麼會算出17次？妳那麼投入怎麼會算出1次、2次、3次、4次⋯⋯？」難道王祚軒一邊聽聞佩甄反應，還拿筆畫「正」字號？佩甄笑回：「就那一次而已，記在牆壁上啦！」小S聽聞佩甄一夜17次紀錄，劈頭質疑是否騙人？佩甄強調「就那一次而已」，小S又好奇：「妳怎麼會算出17次？妳那麼投入的當中怎麼會算出1次、2次、3次、4次⋯⋯？」佩甄則表示王祚軒都會問自己感受，也會如實告訴對方。沒多久，小S打趣問，難道王祚軒一邊聽聞佩甄反應，還拿筆畫「正」字號紀錄？佩甄則自虧「還沒空拿筆記在紙上，而是記在牆壁上！」強調夫妻情趣，要找到讓自己與對方開心的方法，多方嘗試並不是壞事，坦率態度十分真性情。