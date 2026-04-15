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民眾黨籍的中配前立委李貞秀日前遭開除黨籍，同步喪失不分區立委資格，不過她隨即化身爆破士，上遍綠媒控訴民眾黨主席黃國昌等黨高層。挨批「蛀蟲」的民眾黨團主任陳智菡今（15）日表示，創黨主席柯文哲對於李貞秀炮口對內有他的不滿。李貞秀則回嗆，事發後她已經跟柯文哲報告，事情到此為止，但黃國昌出來抹煞人格，台灣人大家都再看，「做人免按呢啦，真正袂使按呢，吃人夠夠」，更說她的朋友擔憂出事，如果是其他一個陸配，會被黃國昌逼死，「沒有被民進黨逼死，卻被黃國昌逼死」。李貞秀今受訪時，針對傳出柯文哲對她的行為不滿，她說臉書發文之後，其實已經跟柯文哲報告了，這件事情就到此為止，「我想柯主席應該知道，我想他也覺得很好，但後來的發展其實是柯主席、包括我自己個人，也完全沒辦法控制的。」李貞秀說，因為黃國昌自己出來，這樣等於是抹煞他的人格，那我就是請中評委公布當天會議紀錄、語音跟全面資料，不然沒辦法還他清白，只能用功種管道，否則就是黃國昌出來還他清白。李貞秀痛斥，他不容許身為民眾黨主席的黃國昌，今天明明可以息事寧人，然後你自己這樣子打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄的，也不去申請任何的法律動作的立法委員，你還要這樣誣蔑人格。我想真的是台灣人大家都在看，「做人免按呢啦，真正袂使按呢，食人夠夠」李貞秀更說，還好她挺住了，很多朋友都怕她出事，說如果是任何其他一個人，甚至是一個陸配，是會黃國昌逼死啊！沒有被民進黨逼死，卻被黃國昌逼死。但是她很感恩，她有主，想說感謝主的揀選。因為有信仰，那她也知道上帝會還我公道，所以可以撐住。但這個時候她必須出來把事實講清楚。