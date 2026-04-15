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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，今（15）日在主場對戰科羅拉多洛磯隊的比賽中寫下大聯盟生涯新里程碑。他在第7局球隊領先時臨危命受登板，雖然留下壘上跑者退場後掉1分，但最終憑藉強大壓制力幫助球隊以7：6險勝，收下大聯盟生涯首次中繼成功，同時扮演救火英雄，助隊終結慘澹的8連敗。太空人隊開季陷入低潮，今日帶著2分領先進入比賽後半段，教練團在7局上決定換上鄧愷威。他一登場便展現頂級球威，先是以85.4英哩的犀利橫掃球（Sweeper）三振古德曼（Hunter Goodman），隨後再用90英哩變速球讓卡斯楚（Willi Castro）揮空遭到三振。最後讓魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）擊出滾地球出局，僅用12球就完成完美的3上3下，讓全場球迷歡呼不斷。8局上鄧愷威續投，但控球出現波動。他先是對托瓦（Ezequiel Tovar）投出四壞球，雖然隨後解決下一棒，但在對決卡羅斯（Kyle Karros）時再度投出保送。值得一提的是，最後一球太空人隊曾啟動ABS（自動球好壞球判定系統）挑戰，可惜經電子好球帶判斷球確實偏外。鄧愷威隨後在1人出局、一二壘有人的情況下退場，接手的左投金恩（Bryan King）雖被敲出安打掉1分，所幸隨後穩住陣腳止血。總計鄧愷威此役後援1.1局共用30球，其中有19顆好球，雖然失掉1分，但全場未被敲出任何安打，並送出2次三振、2次保送。根據數據顯示，他此戰全場製造對手5次揮空，最快球速飆到95.6英哩（約153.8公里），賽後防禦率下降至漂亮的2.79。