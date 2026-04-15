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網通族群再度吸引資金簇擁！網通股王智邦今（15）日買盤踴躍，早盤股價一度突破2000元關卡，最高點攻上2075元，再創歷史新天價，截至午盤漲逾5%，報1985元，表現亮眼。智邦今日股價強勢表態，早盤不到10時攻上漲停2075元，改寫歷史新天價，市值也來到1.16兆元，一舉擠下國泰金，成為台股市值第九大權值股，與市值第八大的富邦金（約1.23兆元）差距縮小至約700億元。日前外資看好智邦，給予1850元及2100元目標價，激勵智邦股價上漲，從2月4日低檔的1090元，震盪向上，兩個多月來漲幅達88%。智邦營運表現也相當亮眼，智邦3月營收250.1億元，月增6.1%，年增44.4%，為歷史同期新高，史上單月第三高，累計第一季營收701.2億元，季減2.6%，年增64%，再創歷史同期新高。法人表示，智邦去年第四季營收720.18億元，為歷史單季次高，單季每股純益14.95元，連續六個季度創下歷史單季新高，今年2月適逢農曆年假，工作天數減少，仍創下史上最旺的2月，3月持續成長，累計第一季營收季減2.6%，低於市場預估季減中至高的個位數水準。市場人士指出，智邦在兩大CSP客戶、一個代工客戶加持下，第一季繳出亮眼成績單，而在800G交換器出貨熱絡下，第二季營收可望季增個位數，而上半年800G出貨量占比可達雙位數，而1.6T最快可望在下半年出貨。市場人士表示，智邦全光交換器OCS（Optical Circuit Switching）最快下半年出貨，而跨棟距的波長交換機（OWS）也在準備中，全年營運不看淡。