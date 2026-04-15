我是廣告 請繼續往下閱讀

歐盟13日達成協議削減近一半進口鋼量，並對超出限額的進口鋼鐵徵收50%關稅。經濟部回應，目前規範每年1,830萬噸，但尚未採認，也沒有公布對各國配額量，但評估歐盟廠商採購意願恐受影響，但由於歐盟配套措施及施行細則尚未公布，經濟部將密切關注相關進展。歐盟執委會自2019年起對26類鋼品採行全球防衛措施，適用各國鋼品，其中我出口歐盟之主要7類鋼品獲得國家配額，配額內關稅為0%，配額外關稅為25%，該措施將於今年6月30日屆期。歐盟執委會為因應當前全球鋼鐵產能過剩，去年提出新的鋼鐵關稅配額（TRQ）措施法案，將配額總量限制在每年1,830萬噸，並將配額外關稅提高至50%；該法案尚需經歐洲部長理事會與歐洲議會正式採認後，始能生效。台灣2023年至2025年出口鋼品至歐盟金額分別為41.53億美元、40.9億美元、32.37億美元；出口量則為306.5萬公噸、298.5萬公噸、218.9萬公噸；我國為歐盟第7大進口來源國。經濟部不諱言，預估新措施限縮配額總量及提高配額外關稅將降低當地進口商整體對外採購的意願。然而歐盟目前尚未公布各國配額分配、計算方式及適用細節，對我國業者實際影響仍具高度不確定性。