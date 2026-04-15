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▲升妍（右）的妹妹定延是IU（左）的鐵粉，曾想送TWICE演唱會門票給偶像。（圖／YouTube@TEO 테오）

定延想送TWICE演唱會公關票！IU早買好票默默進場

韓劇《21世紀大君夫人》熱播中，主要演員IU、邊佑錫、孔升妍、魯常泫一起上張度練的節目宣傳，意外公開IU不拿公關票看演唱會的習慣。有一次TWICE定延有傳訊邀偶像IU來看表演，但IU早已買好票進場，她認為這是對表演者的另一種尊重，而自己也在透過其他藝人學習，所以都會默默去看，默默離開。TWICE成員定延的姊姊孔升妍是《21世紀大君夫人》的女反派大妃娘娘，孔升妍就說，妹妹過去不會看她演的戲，更別說給反饋，但這次的《大君夫人》一定會看，因為定延是IU的超級大粉絲，「她還會把IU專輯拿出來給我看，甚至叫我不要亂碰」。他們提到IU曾偷偷去看TWICE演唱會，張度練問IU為何要低調去？IU就說因為真的很喜歡TWICE，並透露定延之後有傳私訊給她，但她沒看到，是孔升妍在拍攝現場告訴她，才補上感謝。孔升妍也補充當時情況，「妹妹本來想邀請她，但我就跟她說『那麼多訊息，她真的會看到嗎？』」張度練提到IU是不拿公關票看演唱會的人，「就算拿到邀請票，IU好像也一定會自己花錢買票去看。」IU則解釋：「因為我也是做表演的人，看別人的舞台本身就是一種學習。」所以通常會選擇低調入場，「偷偷去，從頭看到尾，好好享受再回來」。IU也透露不只看過TWICE演唱會，連EXO成員D.O.的演出也有去，「會盡量多看各種演出，既能紓壓也很療癒」。孔升妍再次提到「妹妹其實很想送妳門票，但妳還是自己買票」，IU就笑回：「因為我真的很喜歡TWICE！」所以自己掏錢買票真的沒關係。