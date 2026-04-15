我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統馬英九近期遭爆疑似失智，作家楊渡昨（14）日指他「會重覆問1件事，看人的眼神有些惶然」，讓馬英九特別透過基金會聲明澄清，表示自己只是年紀大，會健忘，但並未嚴重到不分清廉、貪瀆。對此，媒體人陳鳳馨昨怒批，今天馬英九的健康已經成為全國人茶餘飯後的談話笑柄，在背後操弄一切的人，罪無可逭！陳鳳馨昨上《少康戰情室》表示，楊渡寫的這篇文章，描述了很多關於馬英九退化的場景，她之前也聽過很多傳言，她要說1句，如果有曾經照顧過認知退化家人的朋友們，感受一定很深刻，這些認知退化的家人最不適合出來說「我很健康，只是記憶力退化」，這是很多事情的徵兆。陳鳳馨說，不知道是馬英九自己堅持要打電話給楊渡？或一些朋友，還是旁邊有人幫他打電話？今天馬英九的健康已經成為全國人茶餘飯後的笑柄，在背後操弄一切的人，罪無可逭！陳鳳馨也提到，馬英九基金會是公益法人，並不是馬英九自己出錢成立的辦公室，而是外界捐款所成立的基金會，有點像「孫運璿基金會」其實不是孫運璿的，「李國鼎基金會」也不是李國鼎的，同樣，馬英九基金會其實不等於就是馬英九的。