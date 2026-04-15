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台北股市今（15）日再寫新紀錄，開盤上漲72.99點、來到36369.11點，盤中在權值股的領軍下，最高衝上37064.16點，站上37000點關卡，不過隨後漲勢收斂，終場上漲426.02點或1.17%，收在36722.14點，再創歷史收盤新高，成交量為9820.05億元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到356.22點，終場上漲3.86點或1.08%，收在359.86點，再創歷史收盤新高，成交量為2812.38億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、台玻、旺宏、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、旺宏、金居、國巨*。權值股氣勢如虹，權王台積電法說會前買盤強勁，今日最高衝至2100元，再寫新天價，市值來到新台幣54.46兆元，終場上漲25元或1.22%，收在2080元，寫下收盤新高價，挹注大盤指數就有195點；台達電開盤上漲35元、來到1785元，隨後站上1800元，終場上漲35元或2%，收在1785元，挹注大盤指數就有25點；鴻海開盤上漲4元、來到211.5元，終場收在平盤價207.5元。PCB概念股再度走高，榮科、台燿、博智攻上漲停板，台表科上漲逾9%，金居、台光電、健鼎上漲逾5%。不過記憶體卻呈現兩樣情，多數呈現開高走低，旺宏下跌逾8%，華邦電、南亞科下跌逾3%，力積電下跌逾2%。