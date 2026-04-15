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洛杉磯道奇今（15）日在主場迎戰紐約大都會，上演一場精彩的投手戰。道奇日籍強投山本由伸展現準賽揚等級實力，投出本季最長的7.2局僅失1分；而大谷翔平雖未敲安，但靠著關鍵時刻的故意四壞保送，將「連續上壘紀錄」推進至驚人的48場，持續刷新日籍球員在大聯盟的最長紀錄。終場道奇以2：1險勝大都會，奪下2連勝，戰績來到13勝4敗，穩坐西區龍頭。山本由伸今日狀況極佳，雖然首局首打席就被大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）敲出陽春砲先馳得點，但這發全壘打反而激起山本的鬥志。從那之後，山本展現恐怖的統治力，一度連續解決20名打者，讓大都會打線幾乎完全靜默。直到7局下2人出局後才被敲出長打並遭遇一、二壘有人的危機，但山本隨即以三振止血。總計山本由伸主投7.2局共用本季新高的104球，送出7次三振僅被敲出4安失1分。雖然退場時雙方平手無緣勝投，但當他步下投手丘時，全場道奇球迷起身熱烈歡呼，向這位日籍王牌致敬。道奇球星大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，前3次打席分別擊出左外野飛球與內野滾地球出局，8局下半1人出局二壘有人時，大都會教練團決定故意四壞將大谷送上壘包。這次保送也讓大谷將連續上壘紀錄延伸至「48場」，正式超越1975-76年的名將塞伊（Ron Cey），躍居道奇球團史上第4名，更是道奇自布魯克林遷移至洛杉磯後的隊史第2名。道奇在8局下半把握大谷上壘後的契機，2棒塔克（Kyle Tucker）在平手僵局下擊出左外野方向致勝適時安打，成功送回代打進佔得分圈的羅哈斯（Miguel Rojas）跑回超前分。9局上道奇派出左投貝西亞（Alex Vesia）關門，他毫不留情地連續送出3K結束比賽。大都會在吞下這場敗仗後苦吞7連敗，而道奇則在開季強勢演出，目前累積9場勝場差，展現出勢不可擋的冠軍相。