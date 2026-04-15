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▲陳晨威剛進入職棒時，是備受期待的內野新星。（圖／Lamigo桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿外野手「神威」陳晨威今年季初完成個人生涯第200次盜壘里程碑，長打能力也在近年提升，成為中職「打、跑、守」三拍子代表球員之一。陳晨威近期接受《NOWnews》採訪時坦言，進入職業後的每1安、1盜以及所有個人獎項、里程碑都是他沒想過的事情，因為在2018年選秀前，他連自己能否進入職棒都抱持著問號，「我沒想過在職業會有這樣的成績！對啊，當初進來就在懷疑自己，怎麼會知道現在發展成這樣。」28歲的陳晨威，高中畢業於美和高中，在就讀大同技術學院時，投入2018年中職選秀會，以第2輪第8順位加入Lamigo桃猿，在他前面的7人分別是選秀狀元戴培峰、榜眼古林睿煬、探花李振昌、翁瑋均、王正棠、張偉聖、高宇杰。陳晨威坦言，現在的發展跟當初加入職棒前自己所想像的完全不同，「我進職棒前，完全沒有什麼信心，應該說對進入職棒這件事本來就沒信心。」陳晨威透露，當初在選秀第2輪被指名，連自己都很意外，「我也不知道會在第2輪被選，當初報名選秀時，是陳瑞振教練推薦，也沒有球探找過我。」陳晨威回憶，在該年中職選秀會前，只有Lamigo找他測試，他直言，前段順位被選到的球員，大多會知道自己落在哪個輪次或可能是某隊的口袋名單，「沒有球隊跟我說在第幾輪選我，甚至沒有球隊說會選我，所以我也不知道會去哪，被選到時就覺得很意外。」即便加入職棒，陳晨威初期仍對自己沒什麼信心，「我來到Lamigo，陣容那麼滿，我想著『還要在二軍待多久？』那時候其實沒有抱很大的期望，也沒有給自己設定什麼時候要上一軍，就順其自然。」剛入職棒時，陳晨威是備受期待「快腿游擊手」內野新星，但守備的不穩定其實困擾他許久，「進職棒守內野，我就知道我有傳球問題，想說進來之後可不可以修得好、調整得好。但是上到一軍了，守備上確實還是一樣有問題。」2019年球季，陳晨威在游擊防區有159次守備機會，發生了11次失誤，守備率僅9成31，也在該年球季開始嘗試外野守備，2020年正式轉任外野手。陳晨威說，當初教練團建議他轉往外野，他完全沒有猶豫，「我不用思考，我知道我不該在內野，所以轉到外野後，說真的，守備壓力變小很多。」也因為對守備沒信心，陳晨威對自己打擊能力要求非常高，「我更投入、專注在打擊，因為我守備已經不好了，至少在打擊這一塊要維持住，要更去鑽研在打擊上的成長。」陳晨威慶幸自己轉往外野後，有透過打擊的成長把握住出賽機會，「以前人家常說我們（Lamigo）這隊是吃打擊的，所以在打擊這塊也能彌補上守備的缺失。」轉到外野後的陳晨威找到一片天，隨著長打能力逐年提升，陳晨威在2024年賽季，全壘打首次突破10支，不再只是剛入職棒時的「快腿、短槍」。2020年陳晨威以單季42次盜壘，奪下個人首座盜壘王，2022至2024年，陳晨威完成盜壘王3連霸，今年3月31日，陳晨威以28歲109天之齡，達成生涯第200次盜壘，守備端則是在2023年獲得肯定，拿下個人首座外野金手套獎，陳晨威已是國內「打、跑、守」三拍子好手。從快腿游擊手到攻守全面的國家隊外野手，陳晨威坦言，「我沒想過在職業會有這樣的成績！對啊，當初進來就在懷疑自己，怎麼會知道現在發展成這樣。」