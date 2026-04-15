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▲湯姆克魯斯（右）與妮可基嫚（左）離婚25年都沒再聯絡，也避免在公開場合同台。（圖／美聯社／達志影像）

▲珊卓布拉克（左）陪妮可基嫚（右）一起上台，宣傳她們主演的《超異能快感2》。（圖／美聯社／達志影像）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（左）與千黛亞（右）宣傳《沙丘：第三部》，其實是留了時間讓妮可基嫚離場、湯姆克魯斯進場，給他們充裕的空檔。（圖／美聯社／達志影像）

在好萊塢走紅40年的湯姆克魯斯，為了宣傳最新大片《挖掘者》，差點碰上演藝生涯中最尷尬的時刻：與前妻妮可基嫚撞個正著！近日美國各大電影公司都在拉斯維加斯舉行的CinemaCon活動，公開未來大片的片段、預告以及相關重大情報，巨星們也都親自到場向來自各地的戲院商致意，期望他們給自己的新片最大支持。湯姆克魯斯與妮可基嫚的新做，正好都是華納兄弟發行，安排在同一天辦活動，不得不讓兩人一前一後分別登台，保持最佳安全距離。湯姆克魯斯與妮可基嫚曾經是好萊塢最知名的明星夫妻，10年婚姻最後卻是非常不愉快的收場，當阿湯哥正在申請離婚，妮可才正經歷流產的傷痛，心理受到很大的打擊，離婚之後他們澈底分道揚鑣，就算好萊塢圈子說小不小、說大也不大，兩人就是有辦法迴避對方。現在為了宣傳、造勢，兩人不得不同一天出席華納兄弟的宣傳活動，幸好華納手上的大片好幾部，讓劇組輪番上陣，阿湯與妮可不需要接連登場，就少掉會在後台撞見的危險。經過協調之後，妮可基嫚與新作《超異能快感2》先上台，該片另一位女主角珊卓布拉克也一起現身，外界目光焦點放在兩大影后再度攜手的話題，就不會太注意妮可和稍後登台的湯姆克魯斯有沒有可能撞在一起。20多年前珊卓布拉克與妮可基曼合作《超異能快感》，扮演一對女巫姊妹，外界好奇她們會不會爭排名、爭戲分，結果合作尚算融洽。這一回兩人都已經是奧斯卡影后，身價變得更高，還能相安無事嗎？外界都在密切注意。從CinemaCon的宣傳來看，珊卓與妮可情誼還未生變，首集珊卓戲分重，但妮可扮演愛闖禍、招蜂引蝶的妹妹較為搶眼，續集中珊卓變成有著一對妙齡女兒的媽媽，妮可成了中年養黑貓的阿姨，彼此的角色塑造和出場時間分配是否更平均？得等到秋天、片子上映時才會有答案。有意思的是，這部片與湯姆克魯斯的新片《挖掘者》檔期只隔兩週，不知是否華納兄弟有意無意的安排？在妮可基嫚與珊卓布拉克退場後，華納兄弟還安排了《沙丘：第三部》開場7分鐘搶先看，「甜茶」提摩西夏勒梅、千黛亞等主角都上台，吸引台下觀眾的目光。在這段時間，妮可基嫚順利退場，而湯姆克魯斯慢慢來到後台，準備等到自己的《挖掘者》宣傳時段好上台，當他出現在舞台上，全場觀眾又驚又喜，過去幾年湯姆克魯斯到CinemaCon推銷的都是動作大片，《挖掘者》卻是他改變戲路的黑色喜劇，瞄準奧斯卡而來。他再次成功引起話題，也安全避開妮可基嫚，順利完成任務。