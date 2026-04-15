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今晚北海岸注意大雨

▲今天有微弱鋒面通過，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨機會，晚上基隆北海岸要注意局部較大雨勢。（圖／中央氣象署）

周五更強鋒面抵達

▲氣象署指出，周三至周日因為水氣較多、有降雨的情況，因此北部、東半部氣溫會出現下滑。（圖／中央氣象署）

下周一回暖放晴

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今（15）日微弱鋒面通過，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，晚間基隆北海岸有較大雨勢，明（16）日水氣仍多，周五（4月17日）再有鋒面接近，周末（4月18日至4月19日）受東北季風影響，北台灣轉涼且降雨增多，下周一、二（4月20日至4月21日）才逐漸回溫。鄭傑仁指出，今天有微弱鋒面通過，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨機會，竹苗則是零星雨，中部、花蓮、台東、南部山區午後有零星短暫雨，晚上基隆北海岸要注意局部較大雨勢，西半部白天高溫29至31度，東半部28至29度。鄭傑仁提及，明天仍有水氣，基隆北海岸、中部以北、宜蘭零星雨，南部多雲，午後各地山區有局部短暫雨；周五新一波鋒面接近，桃園以北、宜花又轉為有局部短暫陣雨，竹苗、台東、恆春零星短暫陣雨，中南部多雲到晴為主。鄭傑仁提醒，周末兩天有東北季風影響，北台灣低溫20至22度，高溫下滑到25至27度；且周六水氣最多，包括「中部以北、東半部、恆春、南部山區」都有局部短暫陣雨，周日降雨強度變小，花東、中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭零星短暫陣雨，南台灣多雲。鄭傑仁說明，下周一、下周二才會東北季風減弱，北部、宜蘭回到偏熱的氣溫，花東則有局部短暫陣雨，午後中南部、山區有局部短暫陣雨，西半部高溫28至30度，宜花25至27度。此外，辛樂克颱風在日本南方海面，路徑正在轉向往東北，距離台灣相當遙遠，因此對台灣天氣並無直接影響。不過氣象署也提醒，周四之後基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海可能會有長浪發生。