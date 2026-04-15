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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸，在今（15）日主場面對紐約大都會的比賽中，再度擦亮「日本最強右投」的招牌。雖然首局首打席意外挨轟，但山本隨即連續解決對手20人次，最終投出本季至今的代表作。優異表現連敵軍媒體都讚嘆不已，紐約資深記者赫曼（Jon Heyman）更直言：「山本由伸被低估了。」山本由伸今日一開局雖遭明星游擊手林多（Francisco Lindor）敲出陽春砲先馳得點，但這發全壘打似乎成了他「覺醒」的開關。從那之後，他一路壓制大都會打線，直到7局下2人出局後才再度被敲出安打。中間一度寫下連續讓20名打者出局的恐怖紀錄，展現了絕對的統治力。全場山本由伸用了本季新高的104球，主投本季最長的7.2局僅被敲4安、失1分，雖然因為退場時兩隊平手，沒能拿下本季第3勝，但連續 4 場比賽達成優質先發的表現，已經讓他穩居道奇王牌輪值之首。對於目前的狀態，山本表示：「感覺每週都在透過不同的工夫與微調讓自己變好，今天這場比賽確實投出了不錯的感覺。」山本的表現讓紐約的媒體也心服口服。《紐約郵報》名記者赫曼（Jon Heyman）特別在X上發文力挺，認為山本由伸的價值被外界過度低估。赫曼更指出，山本由伸應該與底特律老虎的賽揚強投史庫柏（Tarik Skubal），以及海盜隊的火球新星、同時也是去年賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes）並列，共同進入「當今大聯盟最強投手」的討論名單中。山本由伸今日開賽僅花3球就被林多狙擊，丟失全場唯一的1分。談到那一發全壘打，山本直言：「開賽就被敲全壘打真的非常不甘心。」但他並未因此動搖，隨即展現出驚人的調整能力。他透露，自己是透過觀察配球與對手打者的反應來進行即時調整，「在球威或投球節奏崩盤之前，我會一點一點地進行修正，專注與眼前的每一位打者對決。」這種邊投邊修正的細膩技巧，讓他隨後締造了連續解決20人次的恐怖壓制力。今日與山本搭檔的道奇當家捕手史密斯（Will Smith）也對他讚不絕口。史密斯表示：「他在被轟全壘打後完全鎖死了對手，那顆直球的位置精準到不行，而他的指叉球更是不可思議。」史密斯笑著補充，山本由伸今日最能誘使打者揮空的就是指叉球，「他像往常一樣完美混淆球種，精準投向他想要的位置，這表現對球隊來說太巨大了。」