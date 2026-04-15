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曾犯下多起擄人勒贖、殺人等重大刑案、名列十大槍擊要犯的張錫銘，入獄近20年後多次爭取假釋未果，甚至提起行政訴訟試圖翻案。案件一審曾因程序瑕疵獲得「部分勝訴」，但案件進入二審後出現逆轉，高雄高等行政法院認定原審判決同樣存在調查不足問題，最終撤銷原判決，改判張錫銘敗訴，並將案件發回重新調查。張錫銘過去於1995年至2005年間涉及多起重大刑案，包括殺人、擄人勒贖等罪行，震驚社會，最終遭判處無期徒刑。其所涉10項罪名合併執行為55年6月，其中更有3罪為無期徒刑。長期服刑期間，他已多次向矯正署申請假釋，累計約20次，但均遭駁回。矯正署過去在駁回理由中指出，張錫銘犯行情節重大，且多數案件尚未與被害人或遺屬達成和解，仍有持續觀察之必要，因此不同意其假釋申請。不過，張錫銘不服相關決定，提起行政訴訟，案件進入司法審理程序。一審由高雄高等行政法院地方庭審理時發現，獄方所提供的假釋審查資料中，「被害人或遺屬意見」欄位竟沿用2018年舊資料，長達6年未更新，也未再進行補件或追蹤。法院認為，在資訊未充分更新的情況下即作成駁回處分，程序上存在瑕疵，因此撤銷原處分，但並未直接判准假釋。對此結果，矯正署不服提起上訴。案件進入二審後，高雄高等行政法院高等庭進一步審酌，認為原審在尚未釐清被害人及遺屬最新意見的情況下，即逕行作出撤銷處分判決，同樣存在調查不足的問題。最終二審裁定撤銷一審判決，，並將案件發回相關機關重新調查與審酌。換言之，張錫銘目前仍未獲假釋，後續是否有機會再度提出申請，仍須視調查結果與矯正機關審酌而定。