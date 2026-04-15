《台灣前線》節目中評論，國民黨2028就算重返執政，長遠來看也無法解決根本問題

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇利文認為，習近平下定決心要確保箭頭指向正確的方向（統一），而習近平的心態將因2028年台灣大選的結果而有所不同，關鍵就在於事情在朝哪個方向發展

如果國民黨重新執政，我認為局勢或許會暫時緩和，但從長遠來看，這無法解決任何根本問題