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▲白沙屯媽祖吸引幾十萬民眾朝聖，「媽祖在哪裡？」很多信眾都是靠「白沙屯GPS」App來掌握媽祖動向，開發者吳政賢受訪分享10年來的初衷沒變過。（圖／YouTube「 白沙屯媽祖網路電視台」）

「希望成為媽祖的指南針」一句話道初衷

伺服器今年搬回台灣 新增緊急求救功能

▲今年也與童綜合醫院合作，在App中加入緊急求救按鈕。當使用者按下按鈕後，系統會將經緯度傳給救護單位。（圖／翻攝官網）

白沙屯拱天宮媽祖進香期間，鑾轎行蹤瞬息萬變，許多香燈腳透過「白沙屯GPS」App掌握媽祖即時動向，而該App背後團隊其實是來自民間力量。開發者吳政賢接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，「白沙屯GPS」App去年App總下載量達144萬次，今年截至活動第二天，累計下載量已來到86萬次。團隊最核心的任務只有一件事，白沙屯媽祖進香沒有固定路線，也因此每年都有大量信眾緊盯鑾轎位置，白沙屯GPS App之所以受到信徒依賴，就是因為能即時顯示媽祖鑾轎所在位置，幫助民眾快速掌握動向。吳政賢說，團隊最初的出發點很單純，就是希望幫媽祖定位，讓大家可以找到媽祖。對他們來說，其他像是交通、聊天室等延伸功能都不是最重要的，真正的核心始終只有「定位」兩個字。談到團隊一路做下去的原因，吳政賢形容，媽祖就像提著燈籠，在海岸邊替漁民照亮回家的方向；他們雖然不敢說自己能和媽祖相比，但也希望扮演像指南針一樣的角色，讓信徒在人海之中，仍能順利找到媽祖。他強調，整個系統開發的最重要原則，就是無論流量多大，都不能影響定位功能。曾有一年瞬間流量暴增，聊天室與交通相關功能一度無法使用，但App上的媽祖定位仍然維持正常，因為團隊很清楚，定位才是絕對不能出問題的核心。定位是「白沙屯GPS」最重要的任務，但App上今年系統也有一些更新。吳政賢表示，由於伺服器廠商今年已有台灣據點，因此服務搬回台灣，他說，理論上速度會更快，不過他笑稱，差異大概只是0.5秒與0.3秒的差別，體感上未必感受得出來，但就是持續優化。另外，今年也與童綜合醫院合作，在App中加入緊急求救按鈕。當使用者按下按鈕後，系統會將經緯度傳給救護單位，再由對方依電話號碼與座標進行比對，盡快派員前往協助。對長時間步行、又處在人潮密集環境中的香燈腳而言，也多了一層即時保障。