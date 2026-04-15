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NBA美國職籃（National Basketball Association）西區附加賽揭幕戰於今（15）日正式開打，由例行賽排名第7的鳳凰城太陽隊在主場迎戰第8的波特蘭拓荒者隊。這兩支在賽季初被視為「西區魚腩」的球隊，今日上演了一場高強度的晉級生死戰。最終，拓荒者在阿夫迪亞（Deni Avdija）全場狂轟41分的帶領下，以114：110完成「以下剋上」擊敗太陽，正式鎖定西區第7種子，重返季後賽。本場比賽的英雄無疑是拓荒者前鋒阿夫迪亞。他全場手感火燙，22投15中砍下41分，外加12籃板、5助攻與2阻攻。比賽進入關鍵第四節，雙方互有領先，太陽隊一度靠著古德溫（Jordan Goodwin）的3分打在剩餘31秒時取得1分領先；然而，阿夫迪亞隨即展現球星價值，在多人防守下強行突破上籃打進關鍵3分打，隻手遮天殺死比賽懸念，帶領球隊在驚濤駭浪中取勝。太陽隊今日開局狀態優異，杰倫格林（Jalen Green）全場27投14中砍下35分，布克（Devin Booker）貢獻22分，狄龍（Dillon Brooks）則有20分進帳。太陽隊在第一節一度取得領先，並在第三節末段靠著布克的連續得分，以82：83一分分差緊咬比分進入決勝節。然而，太陽在防守端無法有效限制阿夫迪亞與格蘭特（Jerami Grant）的發揮。格蘭特在末節底角連中三分球，幫助拓荒者打出一波10：1的反擊高潮奠定勝基。此外，霍樂迪（Jrue Holiday）也為拓荒者貢獻了21分的穩定輸出。這場比賽的勝利對於拓荒者意義重大。儘管陣中球星利拉德（Damian Lillard）缺陣，但復出的格蘭特以及小將亨德森（Scoot Henderson）皆展現了極佳的戰鬥力。特別是拓荒者在例行賽最後20場展現出的防守效率（高居聯盟前5），在此役決勝時刻再次發揮作用，成功守住太陽隊最後的反撲。隨著拓荒者以西區第7順位晉級，他們在季後賽首輪將避開強敵，準備迎接接下來的挑戰。而輸球的太陽隊雖然還有一次機會機會，但仍須在下一場附加賽中全力求勝，以爭取最後一席季後賽名額。