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李貞秀日前遭民眾黨中評會開除黨籍，同步喪失不分區立委資格，不過她也不是省油的燈，隨即化身爆破士，上遍綠媒控訴黨主席黃國昌，更將砲口對準黨團主任陳智菡、前副秘書長許甫，怒控夫婦根本是黨內的「蛀蟲」，掀起外界高度關注。對此，媒體人王尚智直言，李貞秀宛如「碰瓷老鼠屎」，無論大義或小局，完全沒有讓人足以同情的空間了。王尚智表示，綠媒高層才在商議該如何利用李貞秀，打在野黨到何等層面及效益？首先，打民眾黨，直鎖黃國昌，令白營上下連同小草們也灰頭土臉。而且難保李貞秀電視上嗨了，又稍微臨時漏嘴指控，她又曾聽過民眾黨內，或柯文哲的什麼醜聞秘辛，如此綠營得來全不費工夫！王尚智續指，其次，恰好讓李貞秀坐實「中配不應問政」的綠營原本訴求。在自家攝影棚裡，恰好讓李貞秀「自己完整展現中配」是何等的嘴臉、對原本自己的政黨不忠誠沒義氣，尤其還有死要錢！如今讓所有人事後一起點頭如搗蒜，當時內政部長劉世芳到行政院長卓榮泰，完全拒絕回應李貞秀的質詢，是多麼有先見之明！原本是國民黨藍營搞的一個基層利多卡選情，如今用白營的衝突來刺穿氛圍。拿一個阿貓阿狗等級的李貞秀之矛，來刺一個習大大的兩岸正面利多之盾！而且最終李貞秀所有從頭到尾的「謊言、醜態、荒謬、背骨」，恰好成為台灣一般民眾今後對「中國同胞」的標準深刻形象塑造！王尚智提到，民眾黨這2個多月，對李貞秀的維護與力挺，真是仁盡義至了。最該死的，是李貞秀讓「全台所有中配」族群陪她一起攤提偏見，埋入台灣社會今後一旦對陸配有更多偏差歧視。這份惡質滔天，差不多是要下地獄受苦償還的等級，和司法政治打手的檢察官的那些傢伙差不多！「柯P當時是『看走眼』了，沒做足夠的背景能力調查，以及性格安全考核，如今好言相勸也沒輒。」王尚智指出，就一個「碰瓷老鼠屎」，竟然能這麼低劣的干擾「鄭習會」後的兩岸格局，還如此自甘墮落，主動去當綠營台獨媒體的政治武器打手，李貞秀完全沒有讓人足以同情的空間了，無論大義或小局。這要是在封神演義裡的惡行水平，降魔杵還是要祭出伺候的，瞬間打成虀粉！