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中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均，於昨日（14日）對戰台鋼雄鷹的賽事中表現反常，僅投3又1/3局便狂挨9支安打（含一記3分砲），失掉8分追平本季聯盟最高失分紀錄。除了場上壓制力失靈，鄭浩均與24歲菜鳥捕手陳統恩的溝通問題迅速成為討論焦點。中信兄弟官方頻道專職主播蔡明里在轉播中對此說出重話，呼籲球員必須以團隊為重，而非將個人情緒凌駕於球隊與球迷之上。昨日比賽自2局上便出現罕見警訊，鄭浩均與陳統恩在配球共識上出現明顯出入，導致鄭浩均多次搖頭、節奏大亂，單局兩度發生「投球超時違規」白送壞球。緯來體育台球評鍾重彩當時便直言：「捕手配的球，投手不喜歡，這種情況很少見。」到了4局途中鄭浩均退場時，情緒似乎達到頂點。雖然他與內野手致意，卻獨漏了欲擊掌慰問的陳統恩，直接走回休息室。畫面捕捉到投手教練王建民隨即上前拍拍陳統恩的肩膀，安撫這位神情落寞的年輕捕手。雖然9局下轉播畫面拍到兩人已在場邊溝通，但主播蔡明里仍決定在收播前針對球員心態發表重論。蔡明里表示：「不管是不是王牌，球員要了解，這一敗是個人的，也是團隊的，更是整個『百萬爪迷』要一起承擔之結果。」蔡明里針對鄭浩均將情緒擺在場上一事點出球迷的無奈：「大家開季悶得很，受盡其他球隊冷言冷語，現在還是幫你加油。那你把情緒擺前面，那球迷的情緒要擺哪邊？」他強調，球迷願意當球員最堅強的後盾，但球員若順序搞錯、只顧個人情緒，便是辜負了「百萬象迷」長期的支持。蔡明里也引用總教練平野惠一（Hirano Keiichi）長期強調的觀念，呼籲球員「要以觀眾為重，而非把個人擺在前面」。他認為唯有心態回歸團隊，才能在球場上冷靜面對各種突發狀況，並清楚每一個當下該做的事情。這番重話迅速在社群平台引發廣泛共鳴，不少球迷表示認同，認為職業球員應展現更高層次的心理素質。鄭浩均本季首敗後的投捕默契重整，以及如何應對場上挫折情緒，將成為中信兄弟教練團接下來的首要課題。