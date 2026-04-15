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▲拓荒者在阿夫迪亞（Deni Avdija）全場狂轟41分的帶領下，以114：110完成「以下剋上」擊敗太陽，正式鎖定西區第7種子，重返季後賽。（圖／路透／達志影像）

▲馬刺本季能奪下62勝，關鍵在於文班亞馬（Victor Wembanyama）的統治力與福克斯（De'Aaron Fox）的領導能力。（圖／美聯社／達志影像）

隨著波特蘭拓荒者在今（15）日的附加賽力退鳳凰城太陽，搶下西區第7種子，馬刺隊睽違7年的季後賽首輪對手正式定案。儘管馬刺本季寫下62勝20敗、高居西區第2的傲人戰績，帳面上大幅領先僅有42勝的拓荒者，但深度分析這組對決，馬刺若想避免陷入苦戰，首要任務在於應對拓荒者強悍的禁區衝擊力，並在心理層面展現出爭冠等級的韌性。雖然雙方例行賽勝場差距高達20場，但拓荒者絕非是能輕易打發的對手。這支充滿天賦的年輕軍團，本季最讓聯盟強權頭痛的特質在於「對籃板球的渴望」。數據顯示，拓荒者的總籃板排名全聯盟第6，進攻籃板更是高居聯盟第2。對於強調防守紀律的馬刺而言，這將是一場針對「二次進攻」的封鎖戰。如果馬刺無法有效執行卡位等基本功，讓拓荒者利用體型優勢將比賽拖入肉搏亂戰，即便擁有頂級防守體系，也可能在混亂中被對手偷走勝利。拓荒者的贏球方程式很簡單：把比賽打醜、增加回合數，並利用強大的前場運動能力瘋狂衝擊禁區。屆時即便有文班亞馬坐鎮禁區，馬刺的防守體系也可能出現斷層。馬刺本季能奪下62勝，關鍵在於文班亞馬（Victor Wembanyama）的統治力與福克斯（De'Aaron Fox）的領導能力。文班亞馬在防守端是禁區的天然屏障，而福克斯的加盟則徹底解決了馬刺關鍵時刻「誰來帶球」的難題。只要福克斯能掌控比賽節奏，不讓拓荒者發揮轉換進攻的快節奏優勢，馬刺在球星對位上擁有極高的容錯空間。對上拓荒者，馬刺具備絕對的天賦壓制。馬刺在季末曾輪休文班亞馬與卡斯特（Stephon Castle），單靠福克斯一人就能帶隊以11分之差擊潰拓荒者。這種「陣容深度」的差距，將是系列賽戰線若拉長後，馬刺隊最大的優勢。這支馬刺隊雖然戰績輝煌，但陣中多數核心球員，甚至連總教練強森（Mitch Johnson）都是第一次以這種被挑戰者的角色參與季後賽。季後賽與例行賽是截然不同的野獸，裁判的哨音標準、防守的身體對抗，對馬刺這群年輕球員來說都是新環境。首戰的關鍵不在於馬刺能否投進多少球、攻進多少分、打得多完美，而在於他們能否在壓力下展現「平常心」，能否迅速找到比賽節奏。如果馬刺能控制失誤、守住轉換防守，不讓拓荒者打出擅長的節奏，這場系列賽很可能在短時間內就失去懸念；反之，若讓拓荒者在首戰嚐到甜頭，這群年輕新秀的韌性恐將成為馬刺晉級路上的最強攔路虎。