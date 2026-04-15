桃園大園區14日晚間發生一起驚悚火燒車意外！一名17歲李姓高中生騎乘微型電動二輪車左轉時，與同向直行機車發生猛烈碰撞，強大撞擊力導致機車倒地後瞬間化為巨大火球，猛烈的火勢波及連男及後座乘客，造成連姓騎士雙腿二度燒燙傷，緊急送醫搶救，另少年也受到擦傷，還好兩人送醫治療後並無生命危險。警方初步調查雙方均無酒駕，詳細肇因與起火原因仍待進一步釐清。

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車禍發生在14日晚間7時許，一名17歲的李姓高中生騎乘微型電動二輪車，行經桃園市大園區新生路準備左轉新廣路時，不慎與同向直行的44歲連姓男子發生碰撞。由於撞擊力道強大，連男的機車倒地後瞬間起火燃燒，猛烈的火勢波及連男及後座乘客，警消接獲報案後隨即趕赴現場佈線搶救，雖然迅速撲滅火勢，但連男的機車也已成了廢鐵。

傷勢方面，連男除了頭部有撕裂傷外，雙腳小腿以下更遭受約18%的二度燒燙傷，隨後被送往衛福部桃園醫院進一步救治，而李姓高中生也受有身體擦傷，所幸兩名騎士送醫後均無生命危險，事故也未波及其他用路人。

警方對雙方進行酒測，確認酒測值均為零，排除酒駕肇事。至於詳細的肇事責任歸屬，以及機車倒地後為何會迅速引發如此猛烈的火勢，目前仍有待鑑識人員與警方進一步調查，以還原整起事故的真相。

▲桃園男挨撞後機車「燒成火球」，雙腿2度燒燙傷送醫。（圖／警方提供）
▲桃園男挨撞後機車「燒成火球」，雙腿2度燒燙傷送醫。（圖／警方提供）
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鄧庭婷編輯記者

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