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NBA西區附加賽今（15）日波特蘭拓荒者客場挑戰鳳凰城太陽，在阿夫迪亞（Deni Avdija）狂飆40分的英雄級表現帶領下，最終以114：110逆轉取勝，成功鎖定西區第7種子重返季後賽。這場勝利對亞洲球迷而言別具意義，因為拓荒者陣中的20歲中國中鋒楊瀚森即便未出場拿0分，但將隨隊正式踏上季後賽舞台，這也是球隊時隔5年再闖季後賽，成為拓荒者的福將。拓荒者今日能終結季後賽荒，前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）的關鍵發揮居功厥偉，他在第四節展現強大韌性帶動反撲。而在板凳席上見證勝利的楊瀚森，身為2025年選秀首輪第16順位新秀，本季雖多在NBA與G聯盟球隊撕裂之城混音之間輪替，場均僅2.2分、1.5籃板，但他曾在Rising Stars挑戰賽與G聯盟繳出雙十成績單，隨隊晉級後，X（前Twitter）上球迷瘋狂熱議。中國球員在NBA季後賽的歷史中，以「移動長城」姚明最為耀眼。2002年狀元身分加盟休士頓火箭後，姚明生涯5季多次帶隊闖入季後賽，場均交出19.8分、9.3籃板、1.5阻攻的頂級數據，是華人球員在季後賽最強大的戰力代表。除了姚明，王治郅在2002年開創先河，曾隨達拉斯獨行俠征戰季後賽，成為首位在NBA季後賽登場的中國球員；巴特爾（Mengke Bateer）則在2003年隨聖安東尼奧馬刺奪下中國球員首枚冠軍戒指；孫悅也在2009年隨洛杉磯湖人問鼎冠軍。多數華人球員在季後賽仍屬角色球員或短暫參與。如今，楊瀚森作為新一代中國籃球的代表，中國球迷期待他能在高強度的季後賽氛圍中累積經驗，甚至在關鍵時刻成為球隊奇兵。